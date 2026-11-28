Las 48 viviendas que construye el Gobierno de Entre Ríos en San Salvador, en el marco del programa Ahora Tu Hogar, registran un avance superior al 40 por ciento. Así lo informó el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, luego de recorrer la obra.

Al término de la recorrida, Schönhals expresó: «Desde la gestión provincial trabajamos para garantizar el acceso a la vivienda a más familias. Con cada una que proyectamos y ejecutamos, estamos cumpliendo el sueño de la casa propia y generando más puestos de trabajo en la provincia».

Asimismo, señaló: «Las visitas a estas obras van en concordancia con lo que el gobernador Rogelio Frigerio nos pide, que es gobernar desde el territorio. Esto nos pone frente a los problemas que debemos ir resolviendo durante la gestión».

Las 48 viviendas son ejecutadas por la empresa Traza SA y cuentan con financiamiento del programa provincial Ahora Tu Hogar.

Cabe destacar que más de 40 trabajadores participan de la construcción del complejo habitacional, generando empleo directo y dinamizando la actividad económica local. La ejecución de estas viviendas también representa un aporte al desarrollo de San Salvador y permitirá que nuevas familias accedan a una solución habitacional.

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