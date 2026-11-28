El gobernador Rogelio Frigerio hizo entrega de la adhesión al RINI a la firma entrerriana Lambert Remolques SRL, destacando su proyecto de inversión que supera los 4.360 millones de pesos, la incorporación de 30 nuevos puestos de trabajo y la proyección de 50 más en 2027. «Es un gusto ver industrias entrerrianas que dónde ven que hay una oportunidad, la aprovechan con el RINI», dijo el mandatario durante la recorrida que hizo por la planta.

El reconocimiento RINI distingue a empresas que impulsan inversiones productivas en la provincia, promoviendo la modernización industrial, el crecimiento de la actividad económica y el fortalecimiento del empleo entrerriano. Lambert Remolques SRL es una empresa entrerriana dedicada a la fabricación de carrocerías que continúa fortaleciendo su desarrollo industrial a partir de la incorporación de tecnología, la mejora de sus procesos y la generación de empleo. Junto al gobernador, también estuvo el secretario de Industria, Catriel Tonutti.

Durante la visita a la planta, el mandatario valoró el espíritu resiliente de esta firma familiar con más de medio siglo de trayectoria y afirmó: «Es un gusto ver industrias entrerrianas que no bajan los brazos aún en circunstancias difíciles, que ven dónde hay una oportunidad y la aprovechan con el RINI, con un compromiso de generación de empleo que ya se superó».

En ese marco, Frigerio remarcó el rol facilitador que debe cumplir la gestión pública frente al esfuerzo del sistema productivo local. Al referirse a esta articulación entre el ámbito público y el privado, sostuvo que «el sector privado es el que genera riqueza y empleo, y el Estado tiene que ponerse al servicio del sector privado para que se genere más riqueza y más trabajo».

Por otro parte, el mandatario vinculó la capacidad técnica de Lambert con las oportunidades estratégicas que ofrece el mercado energético nacional, proyectando la inserción de proveedores entrerrianos en los grandes desarrollos del país. «Entre Ríos tiene que entrar a Vaca Muerta y al desarrollo de la minería en la Argentina, y tenemos con qué: empresas como Lambert tienen mucho para ofrecer a YPF y al sector», aseguró.

Por su parte, el referente comercial y directivo de la firmar, Claudio Lambert, calificó la entrega del RINI como «importantísima porque nos allana el duro camino de crecimiento en Argentina que en estos años no han sido fáciles. Para nosotros esta asistencia es fundamental y es un incentivo», dijo finalmente.

Detalles

El proyecto de inversión de Lambert Remolques contempla un desembolso total de 4.360.304.433 pesos, destinado a modernizar la infraestructura, incorporar equipamiento de última generación y ampliar la capacidad de producción.

La iniciativa se desarrolla en dos etapas. La primera ya está concluida, y la segunda se prevé ejecutar en 2027. La primera incluyó la adquisición de maquinaria de alta tecnología, como equipos de corte láser, plegadoras hidráulicas CNC, pantógrafos, robots de soldadura y herramientas para optimizar los procesos industriales. También contempló la construcción de una subestación eléctrica propia de media tensión y una nave destinada al área de Postventa, que permitirá fortalecer el servicio técnico y la atención a clientes.

A estas inversiones se suman mejoras en la infraestructura de la planta, con nuevos espacios para vestuarios, comedor, oficinas y capacitación, además de la incorporación de paneles solares y herramientas digitales para la gestión de la producción.

La segunda etapa, proyectada para 2027, prevé la automatización de la línea de pintura, la construcción de una nueva nave para carrozado, la automatización de una línea de bateas y la reorganización de la logística interna, con el objetivo de mejorar los flujos de trabajo y continuar incrementando la productividad.

El crecimiento de la empresa también se refleja en su posicionamiento nacional. Según el ranking de patentamientos elaborado por Cafas, Lambert se ubicó en 2025 entre las cuatro firmas de capital nacional con mayor volumen de unidades patentadas, con una participación del 5,5 por ciento en un mercado integrado por más de 100 fabricantes.

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