Ante las intensas precipitaciones e inundaciones asociadas al fenómeno climático “El Niño”, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) comparte recomendaciones para prevenir riesgos y proteger la salud y la seguridad de las personas trabajadoras y empleadoras rurales durante el desarrollo de sus actividades en el campo, así como la de sus animales domésticos.

Las inundaciones alteran los ecosistemas y pueden provocar el desplazamiento de animales silvestres hacia viviendas, galpones y zonas de actividad humana. Además, el agua estancada y la proliferación de roedores y mosquitos incrementan el riesgo de enfermedades.

Para prevenir accidentes, recordá planificar tus tareas e identificar caminos transitables, rutas alternativas y vías de evacuación ante una posible emergencia. Realizá los trabajos a campo con luz natural y suspendelos ante tormentas, lluvias intensas o condiciones de baja visibilidad.

Utilizá los elementos de protección personal (EPP) adecuados para cada tarea, como botas de goma, guantes impermeables, indumentaria apropiada y protección ocular. Si trabajás en zonas con vegetación o necesitás mover leña, procurá proteger especialmente las piernas y las manos.

Para evitar accidentes durante las inundaciones, si necesitás ingresar al agua por motivos laborales, procurá hacerlo acompañado de otra persona que pueda asistirte ante una emergencia. Evitá ingresar a zanjas o terrenos anegados de profundidad desconocida y no atravieses caminos inundados.

En cuanto al riesgo eléctrico, no manipules cables, tableros ni instalaciones que se encuentren mojadas. Mantenete alejado de las zonas peligrosas y, en caso de necesitarlo, solicitá asistencia especializada.

Ante un encuentro con fauna silvestre, evitá tocar, capturar, retener o agredir a los animales que puedan acercarse a tu vivienda o establecimiento rural. Mantené una distancia segura, dejales una vía de escape y avisá a las autoridades de Fauna o al personal especializado. Recordá que estos animales se encuentran protegidos por la Ley Nacional N.º 22.421.

Algunas enfermedades pueden transmitirse a las personas a través del contacto con animales infectados o con ambientes contaminados por ellos. Entre ellas se encuentran la leptospirosis, el hantavirus y la rabia, además de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y la encefalitis equina.

La leptospirosis es una enfermedad que se transmite a través de la orina de roedores y ganado infectados. El contacto con agua o barro contaminados puede favorecer su transmisión. Para prevenirla, utilizá botas de goma de caña alta, guantes impermeables y protección ocular, y evitá el contacto directo con agua estancada.

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con saliva, heces u orina de roedores silvestres infectados. Para reducir el riesgo de contagio, antes de ingresar y permanecer en ambientes cerrados que hayan estado deshabitados, abrí puertas y ventanas para ventilarlos. Luego, realizá la limpieza mediante métodos húmedos para evitar levantar polvo y evitá el contacto directo con roedores y sus excrementos. Además, mantené al día la vacunación antitetánica.

La rabia es una enfermedad viral que afecta a los mamíferos y puede transmitirse a las personas, principalmente, a través de mordeduras o del contacto con la saliva de animales infectados. Para prevenirla, mantené al día la vacunación de tus animales domésticos y consultá a las autoridades sanitarias ante posibles exposiciones.

Si sufrís una mordedura, ya sea de serpiente u animales infectados, lavá la herida con abundante agua y jabón y no realices cortes, coloques torniquetes ni recurras a remedios caseros. Acudí inmediatamente a un centro de salud para recibir atención médica adecuada.

El dengue y la encefalitis equina son enfermedades virales transmitidas a las personas por la picadura de mosquitos infectados. Para reducir la proliferación de estos insectos, eliminá los recipientes que acumulen agua y puedan convertirse en criaderos, mantené los espacios desmalezados y utilizá repelentes que contengan DEET, un ingrediente activo que ayuda a prevenir las picaduras.

Al consumir agua, asegurate de que sea potable o esté potabilizada según las indicaciones oficiales. Si presentás lesiones o síntomas después de haber estado en contacto con agua de inundación, solicitá atención médica. Además, verificá que en tu área de trabajo haya un botiquín de primeros auxilios accesible y los insumos de seguridad necesarios.

Información y teléfonos de emergencia

El RENATRE recomienda consultar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las indicaciones de Defensa Civil de cada municipio o provincia. También es importante seguir las instrucciones de las autoridades ante una emergencia. Los principales teléfonos de asistencia son: 911 (Policía y emergencias), 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil) y 107 (Emergencias médicas). Los servicios disponibles pueden variar según la localidad.

Los empleadores deben garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, evaluar los riesgos asociados a las condiciones climáticas y adoptar las medidas preventivas necesarias. También deben proporcionar los elementos de protección personal adecuados para cada tarea y asegurar la disponibilidad de insumos de seguridad y botiquines de primeros auxilios.

Para más información sobre las recomendaciones preventivas y las acciones del organismo, se puede ingresar a www.renatre.org.ar o consultar las redes sociales @renatreinforma.

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