El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la habilitación de la conexión del Gasoducto Productivo III: Cierre Norte Gasífero, en Los Conquistadores. La obra demandó una inversión de 20 millones de dólares y fue financiada en un 100 por ciento por la provincia. «Hoy se abren enormes posibilidades. Esto muestra que estamos dispuestos a invertir para llevar energía y generar las condiciones para que haya más inversión y empleo en la provincia», dijo el mandatario.

La obra, que se vinculó exitosamente al Gasoducto Troncal Mesopotámico de Transportadora de Gas del Norte (TGN), abarca 50 kilómetros de cañería de acero de alta presión y ocho pulgadas de diámetro que permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento de gas natural. Este paso constituye el hito central de la obra, ya que permite iniciar el ingreso de gas natural al nuevo conducto y, posteriormente, su llenado hasta Chajarí. Una vez completado ese proceso, que demandará algunos días, la distribuidora GasNEA podrá comenzar a otorgar factibilidades para nuevos suministros.

Durante la habilitación de la planta que se realizó este viernes, el mandatario, acompañado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó el valor estratégico de la infraestructura y remarcó la inversión de casi 20 millones de dólares destinada a revertir años de paralización en la zona.

En ese marco, enfatizó la respuesta concreta que se le brinda al sector industrial y emprendedor, al decir que «desde hace muchísimo tiempo a las empresas se les viene diciendo que no hay gas. Ahora escucharán que sí hay gas y energía para crecer y generar nuevos puestos de trabajo».

En esa misma línea, Frigerio subrayó que la finalización de los trabajos consolida una política de Estado trascendental para la región. «Había que cerrar el anillo de gas de la provincia y finalmente se concreta. Hoy se abren enormes posibilidades, no solo por el caño que llega al parque industrial de Chajarí, sino también por la posibilidad de llevar gas a Los Conquistadores y a otros lugares».

Aseguró que esta obra «prueba que estamos dispuestos a invertir para llevar energía y generar condiciones para que haya inversión y empleo en la provincia».

Por su parte, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, precisó que «la coordinación técnica estuvo a cargo de la Secretaría de Energía», e indicó que «se concretó la articulación operativa en la planta de empalme con el Gasoducto Troncal Mesopotámico».

Explicó luego que «tras la puesta en funcionamiento de las instalaciones de superficie, se iniciará un proceso gradual de llenado de los 50 kilómetros de conducto», y adelantó que «este procedimiento demandará apenas unos días y permitirá a la distribuidora GasNEA quedar en condiciones de otorgar las factibilidades técnicas y comerciales que durante años estuvieron bloqueadas por el agotamiento de la red anterior».

Un hito

Por su parte, la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres, expresó la satisfacción de la comunidad local ante un logro esperado durante mucho tiempo. «A partir de aquí se puede iniciar una forma de vivir diferente para Los Conquistadores. Me voy muy contenta porque el gobernador demostró un verdadero interés en las inquietudes de nuestro pueblo», remarcó tras mencionar el impacto social y educativo de la obra.

En tanto, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, ponderó la llegada de la cañería de mayor capacidad al parque industrial de su ciudad y resaltó el salto cualitativo para la infraestructura urbana y productiva. «Lo fundamental es lo que se está haciendo hoy con el Cierre Norte, que viene a completar el anillo de la provincia. Para nuestra zona va a ser un antes y un después por la provisión y la cantidad de gas disponible».

Desarrollo industrial

Por su parte, el coordinador de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Chajarí y coordinador del Parque Industrial, ingeniero agrónomo, Gabriel Guiano, valoró el impacto transformador de la obra para el entramado productivo local al decir que «es un sueño cumplido porque hace muchísimos años que venimos trabajando a lo largo de diferentes gestiones y hoy se concreta la posibilidad de contar con gas natural en cantidad y calidad necesaria para el desarrollo industrial de Chajarí».

Respuesta concreta

El Gasoducto Productivo III permitirá superar una restricción que durante años frenó iniciativas productivas en el norte entrerriano. La disponibilidad de gas natural es un factor clave para la radicación de industrias, la ampliación de establecimientos existentes y el desarrollo de estaciones de GNC.

Además, la conexión representa una respuesta concreta a una demanda que durante años condicionó el crecimiento de la zona. La red de Chajarí, construida hace aproximadamente 30 años, se encontraba prácticamente al límite de su capacidad y no podía garantizar el abastecimiento necesario para incorporar nuevos usuarios de gran consumo.

La falta de capacidad de la red impedía que estos proyectos avanzaran, aun cuando existía interés en ampliar actividades, generar inversiones o incorporar nuevos servicios. Así, con la habilitación del Gasoducto Productivo III, Chajarí contará con mejores condiciones para acompañar el desarrollo industrial, comercial y urbano.

Además de fortalecer el abastecimiento de Chajarí, esta conexión genera condiciones para proyectar futuras extensiones de la red hacia localidades como Villa del Rosario y Santa Ana, y evaluar su alcance hasta Mocoretá, en Corrientes.

Durante la actividad, Frigerio estuvo acompañado por el senador provincial, Rubén Dal Molín, la intendenta de la San Jaime de la Frontera, Miriam Ruth Díaz, además de técnicos y operarios que participaron de la obra.

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