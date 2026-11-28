El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este jueves la obra de remodelación integral del sistema cloacal de Concepción del Uruguay. «Si queremos cuidar a nuestro río en serio, no solamente de palabra, tenemos que hacer obras como estas que estamos terminando en toda la costa del Uruguay», subrayó el mandatario. Los trabajos forman parte del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay.

La intervención contempla la construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. El 80 por ciento de los residuos cloacales se van a tratar en esta planta. En este contexto, Frigerio remarcó que «antes de fin del año que viene se va a terminar esta obra y los efluentes cloacales de Concepción del Uruguay no se van a verter, así como vienen, al río; sino que se van a tratar y vamos a cuidar al río Uruguay como corresponde». Y destacó que este tipo de obras se están haciendo en Gualeguaychú, Concordia y Colón. Asimismo, indicó que «tenemos que replicar lo mismo en la costa del Paraná y lo vamos a hacer a partir del año que viene».

Los trabajos presentan un avance del 32,89 por ciento y la intervención tiene un plazo de ejecución de 48 meses. La obra es impulsada por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) mediante un financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este marco, el gobernador precisó que «es una de las obras más importantes que tiene la provincia y estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos».

Por su parte, el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, subrayó que se trata de «una de las obras más importantes del litoral, ya que la magnitud del tratamiento que necesitamos para construir este tipo de planta compacta que es lo más moderno que existe hoy en el mundo».

Características de los avances en la obra

Actualmente cuenta con múltiples frentes de trabajo en ejecución simultánea. Las tareas comprenden las estructuras principales de la planta, edificios auxiliares e instalaciones complementarias. Esta obra permitirá mejorar el sistema de saneamiento y contribuirá a elevar la calidad de vida de los vecinos de Concepción del Uruguay.

Entre los avances se destaca el edificio del laboratorio, que se encuentra prácticamente finalizado y en funcionamiento. También continúan los trabajos en el tanque de reserva de agua y en el sector de tratamiento de lodos. En el desarenador y el tren de tratamiento avanzan las tareas de encofrado y hormigonado.

En los edificios auxiliares se desarrollan trabajos de terminación, revoques, carpinterías e instalaciones. Estas tareas corresponden a la sala de comando, control y vestuarios. Además, comenzaron las obras de los locales destinados a los deshidratadores y a los tableros eléctricos.

En cuanto a las obras de descarga, continúa la ejecución del emisario, cuyo tendido alcanza aproximadamente los 350 metros. También registran avances el montaje del equipamiento electromecánico. Ya se pusieron en funcionamiento las rejas gruesas, el tornillo colector y los barredores primarios de los decantadores. Asimismo, llegaron nuevos componentes eléctricos y tableros, mientras continúa la provisión de cables de baja y media tensión.

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