Aprovechando las buenas condiciones climáticas de los últimos días, la Municipalidad de San José de Feliciano intensificó el despliegue de tareas de infraestructura, saneamiento y mantenimiento urbano en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos.

​Entre los trabajos ejecutados recientemente por la gestión encabezada por el intendente Damián Arévalo, se destaca la ampliación de la red cloacal en diversas zonas de la ciudad.

​Asimismo, las cuadrillas municipales llevaron adelante operativos integrales de desmalezamiento, recolección de residuos y retiro de chatarra en múltiples barrios, contribuyendo a mantener los espacios públicos limpios, ordenados y seguros.

​En materia hídrica y vial, se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos para prevenir anegamientos y asegurar el correcto escurrimiento del agua, acompañadas por trabajos de mantenimiento vial en distintas calles vecinales para optimizar la transitabilidad en toda la ciudad.

​De esta forma, el municipio continúa trabajando de manera sostenida y planificada en cada sector, reafirmando el compromiso de estar presente y dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

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