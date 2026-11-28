Aprovechando las buenas condiciones climáticas de los últimos días, la Municipalidad de San José de Feliciano intensificó el despliegue de tareas de infraestructura, saneamiento y mantenimiento urbano en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos.
Entre los trabajos ejecutados recientemente por la gestión encabezada por el intendente Damián Arévalo, se destaca la ampliación de la red cloacal en diversas zonas de la ciudad.
Asimismo, las cuadrillas municipales llevaron adelante operativos integrales de desmalezamiento, recolección de residuos y retiro de chatarra en múltiples barrios, contribuyendo a mantener los espacios públicos limpios, ordenados y seguros.
En materia hídrica y vial, se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos para prevenir anegamientos y asegurar el correcto escurrimiento del agua, acompañadas por trabajos de mantenimiento vial en distintas calles vecinales para optimizar la transitabilidad en toda la ciudad.
De esta forma, el municipio continúa trabajando de manera sostenida y planificada en cada sector, reafirmando el compromiso de estar presente y dar respuesta a las necesidades de la comunidad.
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