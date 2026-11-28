En horas de la tarde del jueves, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico tomó conocimiento de dos hechos delictuales registrados en el sector de Bajo Termas Colón. En uno de ellos, la damnificada de 44 años, comunicó la faltante de una cartera con documentación del interior de su automóvil, mientras que otra mujer de 56 años, informó que le habían sustraído una mochila con elementos de natación que había dejado junto a un árbol mientras ingresaba al río.

A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos iniciaron distintas tareas investigativas que permitieron establecer el posible destino de los elementos sustraídos, y que estos podrían hallarse en una vivienda de la ciudad, situada en calle Salta al 400. En el lugar, una mujer manifestó que su hija había llevado unas pertenencias al domicilio, aunque desconocía su procedencia.

Como resultado del trabajo realizado, se logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos. Informada la Unidad Fiscal de turno, dispuso la aprehensión de una mujer de 30 años por el Supuesto Delito de Hurto, quien quedó alojada en sede policial a disposición de la Justicia, mientras que las pertenencias fueron restituidas a sus respectivas propietarias.

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