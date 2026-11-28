Vialidad Provincial continua con la Etapa II de las seis regiones para el cuidado de la red vial de la provincia. La agenda vial de la semana prosigue con los trabajos pertenecientes a la Etapa II de la Región 2 en la ruta provincial 37, tramo acceso al basural y Estación Maisuls, en el departamento San Salvador.

Este grupo además está integrado por los departamentos Concordia y Federación. El total de material que se distribuirá es de 7.019 metros cúbicos de brosa y 18615 metros cúbicos de ripio.

El objetivo apunta a brindar una mejor conectividad al personal docente y alumnos de la escuela secundaria Agrotécnica Nº 155 José Hernández, vecinos y productores de arroz; soja, maíz y sorgo, ganadería bovina y actividad agroindustrial que transitan por la ruta 37.

Consultado sobre estos trabajos, el director de la institución educativa Mauricio Chop, dijo: «En nuestra institución asisten un promedio de 200 estudiantes que provienen de la zona de San Salvador; General Campos y zonas rurales. Ellos utilizan diariamente la ruta para llegar hasta la localidad de Colonia La Perla y contar con un buen estado de los caminos nos garantiza una mejor accesibilidad y la presencialidad de nuestros futuros técnicos en producción agropecuaria».

Por último, expresó: «Quiero felicitar a la provincia por la compra de estas nuevas maquinarias que hoy vemos trabajando, sin dudas, servirán para abarcar tareas más amplias como caminos anexos a la ruta 37 que también son muy importantes para todos».

En relación a las tareas desde el área de inspección del organismo vial se informó que parte de los nuevos equipos viales comenzaron con el replanteo de los anchos de calzada para armar la caja para la distribución de la capa de suelo calcáreo. Una vez colocado el material se riega y se compacta, para luego colocar la segunda capa de ripio. En lo que respecta al total de este tramo serán 2.482 metros cúbicos de brosa y 1.741 metros cúbicos de ripio.

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