En horas de la tarde del jueves, personal de Comisaría San José intervino ante un conflicto relacionado con la desocupación de una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia al 950. En el lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 46 años, quien manifestó que, tras retirarse una pareja del inmueble, advirtió la presencia de un arma de fuego sobre una cama, por lo que dio aviso a la Policía.

A partir de esta situación, los funcionarios policiales realizaron las averiguaciones correspondientes y lograron localizar, en inmediaciones de calles Rivadavia y Sarmiento, a un hombre de 28 años y una mujer de 25, quienes fueron identificados en relación con lo ocurrido.

Durante las diligencias, se constató que se trataba de un arma de fuego tipo pistola calibre .22 largo, marca Tala, con seis cartuchos en su tambor. El hombre manifestó ser el propietario del arma, aunque reconoció no contar con la documentación legal correspondiente.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la correcta identificación de ambas personas y el secuestro preventivo del arma de fuego, en el marco de actuaciones por la presunta infracción al artículo 189 bis, Inc. 2 del Código Penal Argentino, que sanciona la tenencia y portación ilegítima de armas de fuego sin la debida autorización legal.

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