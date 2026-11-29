En horas de la madrugada de este domingo, personal policial de Comisaría Villa Elisa tomó intervención a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de dos individuos que intentaban abrir un automóvil estacionado en la vía pública sobre calle El Eucaliptus al 1.000.

Al constituirse en el lugar, se obtuvo información sobre los rasgos físicos y la vestimenta de los sospechosos, quienes habrían ocasionado daños en el espejo retrovisor derecho de un vehículo marca Volkswagen Gol Power.

A partir de los datos aportados, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar, a escasa distancia del lugar, a un hombre de 47 años que coincidía con la descripción brindada, procediéndose a su identificación.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de Turno, dispuso su traslado a sede policial para cumplimentar los trámites correspondientes, quedando supeditado a la causa en pesquisa.

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