El Gobierno de Entre Ríos continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica en el territorio provincial. Según el informe de Defensa Civil, este sábado la situación meteorológica en toda la provincia es verde. Se registran personas evacuadas y autoevacuadas.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.

De acuerdo con el informe, persiste una situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

La Paz

La Paz 5.97 metros. Alerta estacionario.

Altura de alerta 5.80 metros.

Altura de evacuación 6.15 metros.

Cantidad de evacuados: Una familia.

Cantidad de autoevacuados: Nueve familias.

Hernandarias

Hernandarias 6.01 metros. Evacuación estacionario.

Altura de alerta 5.50 metros.

Altura de evacuación 6.00 metros.

Cantidad de evacuados: Cero.

Paraná

Paraná 5.45 metros. Evacuación baja

Altura de alerta 4.70 metros.

Altura de evacuación 5.00 metros.

Cantidad de evacuados: 12 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande).

Cantidad de autoevacuados: 50 familias.

Cantidad de aislados: 62 personas.

Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil municipal

Diamante

Diamante 5.75 metros. Evacuación baja.

Altura de alerta 5.30 metros.

Altura de evacuación 5.50 metros.

Las Cuevas

Cantidad de autoevacuados: Seis familias.

Cantidad de aislados: 15 familias.

Según lo informado por la presidente comunal vía telefónica con el coordinador de zona.

Victoria

Victoria 5.38 metros. Evacuación estacionario.

Altura de alerta 4.60 metros.

Altura de evacuación 4.90 metros.

Cantidad de evacuados: Cero.

Cantidad de autoevacuados: 25 personas.

Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil municipal.

Ibicuy

Ibicuy 1.35 metros. Baja.

Altura de alerta 2.00 metros.

Altura de evacuación 2.30 metros.

Cantidad de evacuados: Cero.

Paranacito

Paranacito 1.60 metros. Baja

Altura de alerta 2.30 metros.

Altura de evacuación 2.60 metros.

Cantidad de evacuados: Cero.

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