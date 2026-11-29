Este sábado en horas de la tarde, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Alberdi y 9 de Julio, donde, por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos motocicletas, una marca Zanella RX 150 cc. y otra marca Corven Hunter 150 cc.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital San Benjamín, donde se determinó que uno de ellos, de 34 años, presentaba lesiones de carácter grave, producto de una fractura de cuello de peroné y tibia proximal, mientras que el otro, de 24 años, sufrió lesiones leves.

Asimismo, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, procediéndose a la retención de la motocicleta marca Zanella por carecer de la documentación obligatoria para circular.

Se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, continuándose con las actuaciones correspondientes.

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