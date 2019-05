Drones: No será necesaria la licencia para modelos más chicos y de recreación

Una nueva regulación que aún está en etapa de «consulta», sobre la utilización de los drones, será publicada en el Boletín Oficial y, según la Aviación Civil Argentina (ANAC) ya no será necesaria una licencia de piloto de drones pequeños. Será para aquellos utilizados con fines recreativos, que pesen entre 500 gramos y 5 kilos. «Hasta la normativa vigente, de 2015, era necesario tener una licencia para su uso lúdico», señala Tomás Insausti, titular de la ANAC

La flamante normativa, además, no permitirá el traslado de personas, animales ni mercadería peligrosa. «En esto nos mantendremos firmes y no brindaremos ese permiso. ¿Ejemplo? El transporte de una persona, en un vehículo no tripulado, de un edificio a otro. Y mercaderías peligrosas como solventes o remedios», explica Insausti.