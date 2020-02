«Me duele, los conocía hace mucho», dijo joven violada en «juntada de amigos»

«Me duele todo esto porque los conocía desde hace mucho y nunca imaginé que me harían algo así». Lo dijo la joven de 21 años que fue víctima de una violación en manada en Luján de Cuyo, Mendoza, a fines de enero. La mujer hizo un pequeño descargo en su cuenta de Facebook como respuesta a un comentario que le había dejado un amigo de los agresores. Hay cuatro hombres detenidos por el ataque sexual que conmociona a los mendocinos.

Indignada por el mensaje que le había dejado un allegado a sus victimarios, la joven agredida decidió contestar. «Vos no hablés si no sabés, dejá de juzgarme sin saber», escribió la chica. Y luego, agregó: «Vos no estabas en el momento que pasó. Creeme, a mí también me duele todo esto porque los conocía hace mucho y nunca me imaginé que me harían algo así», publicó.

Además, contó que sus atacantes -que tienen la misma edad o similar a la de la víctima, según el caso- la contactaron para evitar que lleve el caso a la Justicia. «Tengo audios (de los agresores) pidiéndome perdón y que por favor no ponga la denuncia», confirmó la joven. Por último, aseguró que hay dos de sus amigas también fueron abusadas por este mismo grupo.