Dijo que «llevaba un desodorante a la novia» a las 3 de la madrugada

Un joven fue interceptado en plena madrugada caminando por las calles de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, violando la cuarentena obligatoria. Cuando la Policía le consultó qué hacía en la vía pública, argumentó que le llevaba un desodorante a la novia. Quedó detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El insólito episodio ocurrió en la madrugada cuando un móvil de la Comisaría 32 del barrio La Paz realizaba un patrullaje de rutina por la zona.

Según indicó a LM Cipolletti el jefe de la unidad, Marcos Monsalve, los uniformados advirtieron al joven de 20 años que transitaba por la calle Gobernador Castello del barrio San Lorenzo y se acercaron para identificarlo y realizar las consultas de rigor.

«Era aproximadamente las 3 de la madrugada cuando el personal de esta unidad observó al joven violando la cuarentena en la vía pública. Cuando le preguntaron qué hacía en la calle, dijo que le llevaba un desodorante a la novia. Se lo identificó y se lo trasladó a la unidad policial por desobedecer la restricción. Los motivos que ofreció no fueron para nada convincentes, sólo estaba yendo a ver a la novia. Insólito«, expresó Monsalve.

El joven quedó detenido junto a otras tres personas y puesto a disposición de la Justicia. «Se les labró el acta y se les abrió una causa judicial. Hay excusas de todo tipo», indicó el comisario.

Monsalve contó que la unidad no tiene como metodología arrestar a todos los que violan la cuarentena ni mucho menos a quienes no llevan barbijos, porque no darían abasto.

«Por lo general el movimiento cesa de manera mayoritaria luego del mediodía. A la tarde y más aún a la noche quienes violan la cuarentena quedan totalmente expuestos. El procedimiento policial con los vecinos es identificarlos, consultar los motivos de su circulación en la vía pública y ahí comienzan todo tipo de justificativos, hasta los más insólitos. Muchos no dicen que salen a comprar bebidas alcohólicos, cigarrillos, e incluso que vuelven de comer con amigos. Otros nos dicen que vuelven de comprar, y deben tener el ticket en mano para acreditarlo. En esos casos avisamos que la idea es comprar en el mercado más cercano, no irse a la otra punta de la ciudad porque es injustificable», contó el jefe de la Comisaría 32.

Hace algunos días, Monsalve contó que un vecino denunció que un grupo de personas comían un asado. Cuando llegó la Policía, se escondieron adentro de la casa y no atendieron a los efectivos. Los uniformados se quedaron haciendo guardia en la esquina y a los minutos salió el primero de los asistentes, y cuando se lo detuvo confirmó que estaban comiendo un asado entre amigos. «Quedó detenido y se le abrió una causa. Hay gente que no entiende lo grave de la situación, y ponen en riesgo a todos», aseguró.