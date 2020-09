Alberto Fernández: «Nosotros no queremos multiplicar la estafa que hemos vividos los últimos 4 años»

El primer mandatario encabezó este mediodía el anuncio del nuevo programa de Precios Cuidados para la Construcción en la planta de grifería y accesorios, Hidromet, en la localidad bonaerense de San Fernando, junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, donde destacó a la empresa por su persistencia pese a los cuatro años de retroceso por las políticas de la gestión de Juntos por el Cambio.

«Esta empresa no nació hoy, pero en 2015 tenía el doble de trabajadores que hoy tiene. Producía mucho más y competía en todo el mundo. Le peguntaba a Luis que te paso en estos cuatro años. Y, reduje a la mitad mi cantidad de trabajadores, reduje mi producción y además pague 5 millones de dolares de intereses. Eso no es un buen modelo de país, yo no se a quien se le puede ocurrir pensar que eso es una buena república, francamente».

Según publicó El Destape Web, Fernández destacó que «el verdadero dilema está entre los que creemos que el Estado asociado a los que producen y a los que trabajan podemos hacer un país integrado para todos y los que creen que la Argentina es un país para pocos, y están convencidos que es mejor negocio dejar el dinero afuera, invertido en paraísos fiscales donde no pagan impuestos».

En esa línea, el Presidente agregó: «Que se enriquecen y potencian el valor de las fortunas que seguramente heredaron o construyeron evadiendo impuestos. Una argentina que sumerge en la pobreza al 40% de sus argentinos porque quita el trabajo y fomenta la especulación. Nosotros queremos una Argentina que nos sirva e incluya a todos».

«Necesitamos una distribución más justa. En una sociedad se supone que todos ganamos lo que nos merecemos. Cuando en una sociedad uno gana mucho y otros pierden mucho no es una sociedad, es una estafa. Y nosotros no queremos multiplicar la estafa que hemos vividos los últimos 4 años. Venimos a hacer el mismo país que siempre soñamos. pero que por h o por b siempre queda inconcluso. Esta es la oportunidad que tenemos».

«Tenemos que pensar en los que consumen, porque no existe capitalismo sin consumo. Por eso surgió el Ahora 12 en tiempos de Axel y efectivamente fue tan exitosos que no se animaron a borrarlo de la escena pero lo empequeñecieron, lo hicieron casi inviable, para que nadie vaya a pensar que se beneficiaba por una medida de otro gobierno», afirmó respecto del relanzamiento del programa de cuotas sin interés. (APFDigital)