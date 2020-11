«Quien tiene enfermedad crónica respiratoria no debe abandonar los controles»

El neumonólogo Luis Larrateguy pidió a la ciudadanía «responsabilidad» en el cuidado y prevención, ante el Covid 19. «Los bioquímicos, enfermeros, kinesiólogos y médicos que están peleándola para ayudar a los pacientes que se enferman, están agotados. La sociedad tiene que entender que si me agarra leve no pasa nada, pero cuando le toma esta enfermedad a un vulnerable termina en el hospital, está ocupando las camas de terapia intensiva y de internación», resaltó.

De esta manera, aseveró: «Es importante que concienticemos a la gente que hay que dejar de pensar en uno, si no pensamos como sociedad, colectivamente, este virus va a llevarse muchas personas».

«El 40 % de los pacientes fallecidos son menores de 40 años»

Mencionó que esta enfermedad «produce sarcopenia, que es una debilidad muscular severa, pérdida de masa muscular que requiere luego alimentación, ejercicio en un gimnasio para rehabilitación, enfermedades respiratorias crónicas, como la fibrosis pulmonar, por lo tanto, no es una cuestión de si tengo o no tengo el coronavirus y me recupero. La recuperación no es tan fácil. Y ni que hablar, si tenemos en cuenta un artículo recientemente publicado que indica que el 40 % de los pacientes fallecidos son menores de 40 años. Es decir que, si bien la mayoría son ancianos o con enfermedades crónicas severas, jóvenes también pueden tener una enfermedad fatal».