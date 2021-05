Murió paciente con coronavirus que esperó 10 días una cama de terapia intensiva

Una mujer de 61 años que se había contagiado de coronavirus murió luego de esperar durante diez días una cama de terapia intensiva en la localidad neuquina de Villa la Angostura.

El deceso se produjo el lunes pasado en momentos en que el hospital de baja complejidad de esa localidad se veía colapsado por los casos de coronavirus, al igual que varias unidades de salud del interior de la provincia.

Durante esa jornada, se encontraban en el centro asistencial de la Angostura siete pacientes con pedido de traslado, cuatro de ellos con asistencia respiratoria, uno con cánula de alto flujo y otros dos con cuadro «empeorado», indicó el sitio LMNeuquén.

«Una de esos pacientes no aguantó más. Era una mujer de 61 que estuvo más de diez noches con asistencia mecánica y su cuadro nunca avanzó, necesitaba respirador y no había. No hubo y este lunes parece que dijo basta», contó la médica Lorena Bentivegna, quien trabaja en el hospital.