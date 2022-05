“Nunca se homenajeó a los soldados en un billete”: arte y sentimiento de un entrerriano

José Garay es oriundo de Pueblo Liebig, hizo la primaria en Colón y luego se fue a vivir a Buenos Aires, hasta que hace más de dos décadas se radicó en Villa Elisa.

Es dibujante y en su producción sobresale un sentimiento malvinense. “En 1982 era soldado. No soy veterano de guerra, pero estaba en Concepción del Uruguay, recién incorporado a la colimba. Me pegó mucho la posguerra”, dice a El Entre Ríos.

Entre los dibujos relacionados a la gesta, el primero en destacarse fue el de una mamá y su hijo soldado, titulado “’Él estaba ahí”.

“Era un dibujo más y lo subí a Facebook. Había visto en Infobae la foto de Emilia, una madre sentada frente a la tumba cuando recién había sido identificado su hijo Luis Fernández, que cayó en Monte Longdon, y se me ocurre poner al soldado entre la tumba y ella. Me fui a dormir y al día siguiente tenía Facebook lleno de comentarios. Me sobrepasó, porque no estaba acostumbrado, pero me trajo cosas muy lindas”.

Hace poco un veterano, Gustavo Pedemonte, le encargó un óleo sobre un combate en el cual –junto a los soldados Alberto Petrucelli, Horacio Ronconi- abatieron al Sargento Ian Mc Kay del 3° Regimiento Paracaidista británico.

Era la noche del 11 de junio, en una batalla librada en Monte Longdon. Después de esta acción, producto de una granada inglesa, los soldados Ronconi y Petrucelli caerían en combate y Gustavo sería herido.

“Fue el cuadro más duro que me tocó hacer, porque no lo hice en base a un libro, sino que me lo contaron personalmente”, asegura el entrerriano.

“La imagen son tres soldados argentinos disparando a un inglés que murió, al igual que dos de los argentinos posteriormente”.

El óleo “Fuego en Longdon” pasará en pocos días a engalanar el museo del Regimiento 7 de La Plata.

En otra obra de Garay, Malvinas y Ucrania se unen para reflejar un momento clave en toda guerra: la despedida del combatiente y sus seres queridos.

“Hace un tiempo dibujé a un soldado ucraniano despidiendo a su hija. María Fernanda Araujo, hermana del soldado colonense Clase 62 Elbio Araujo Penon, caído en Malvinas, me dijo que así recordaba su despedida con él y me pidió si podía hacer un dibujo de ese momento en el cual Eduardo partía a la guerra.

«Adonde voy, no te puedo llevar» (Lápiz sobre papel), refleja el intercambio de miradas que une para siempre a quienes se quedan y quienes se van.

La posibilidad de un homenaje

En los últimos días, otra producción de José Garay volvió a revolucionar las redes.

“Nunca se homenajeó a los soldados de Malvinas en un billete. Hace unos años salió uno con el Gaucho Rivero, pero en ningún momento se hace mención a nuestros soldados”.

“Viendo todo lo que se había desencadenado a partir de los nuevos billetes, se me ocurrió hacerlo, como un ejercicio plástico. Compaginé dos dibujos míos con la imagen del billete de 500 pesos”.

“Es algo artístico. Ojalá que algún día pudiese surgir como homenaje a ellos, pero es remota la posibilidad”, piensa.

Para concluir, el artista entrerriano deja una reflexión sobre los héroes de Malvinas y la deuda que la sociedad mantiene con ellos: “Me gusta la palabra veterano, más que excombatiente, que sería alguien que no combate más. Ellos en realidad, después que volvieron, tuvieron que combatir 40 años por el olvido, el reconocimiento social y sus derechos”.

