Goyeneche: «No estoy dispuesta a ceder»

Tras el rechazo del amparo que había presentado Goyeneche por parte del Superior Tribunal de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento tuvo el camino liberado.



El sábado a la noche se conoció el voto de la presidenta del cuerpo, Verónica Mulone. La representante del Colegio de la Abogacía es, hasta ahora, la única que rechazó la destitución de la fiscal.

En diálogo con el programa “Caminando”, que conduce Roberto Caminos en LT39 AM 980 y El Heraldo, la fiscal defendió su postura y tuvo varios giros hacia personas de Victoria.

Por un lado definió al doctor Carlos Guillermo Reggiardo (quien inició el pedido de Jury de Goyeneche y Jorge García ), como un “defensor de corruptos”, recordado la participación del profesional en el asesoramiento legal del intendente de Santa Elena, Daniel Rossi.

Goyeneche dijo tener certeza que la medida hacia su persona se va a revertir, y que el STJ va tomar el caso “y si es necesario voy a llegar a los tribunales internacionales, porque esto va a mejorar la justicia interna”. Aquí también recordó el caso Forneron, que tuvo intervención de la Corte Panamericana de Justica por una causa de adopción sospechosa en la ciudad de las siete colinas.

Como parte de sus argumentos, Goyeneche afirmó contundentemente que la acción de Jury “es grosero e ilegal”, y habló de “mecanismo manipulables” que deben ser mejorados en la Justicia.

Por último ratificó que en la causa de los contratos “no podía excusarme”, y estimó que esta última acción fue para debilitarla, pero “no estoy dispuesta a ceder”, concluyó.

“Tengo la certeza que esto se va a revertir, es casi seguro que la Suprema Corte va a tomar mi caso”

La fiscal anticorrupción, luego de su destitución dejó en claro su “tranquilidad de espíritu, durmiendo tranquila y mirando de frente a todos los que se cruzan conmigo porque, la verdad, más allá del resultado de esta destitución, no es una destitución deshonrosa sino todo lo contrario; lo que ha pasado aquí es un acto de atropello al poder judicial con un fin muy claro y siento que es el resultado de las cosas que hicimos bien y no de las cosas que hicimos mal”.

Consultada si este 25 de Mayo se siente que está haciendo patria, Goyeneche expresó que lo que siente “es que yo hice lo que tenía que hacer, no hubo más que eso; yo creo que cuando uno desempeña un rol como el que desempeñé yo, al que accedí a través de concurso y con esfuerzo, lo hace porque cree en una forma de ejercer el derecho, una forma en la que funcionen las instituciones en la república”.

“Con el procurador García, decíamos que creemos que el sistema de leyes resuelve conflictos, ayuda para la paz y, por eso, defendemos la idea de que quien incumple las leyes tiene que ser sancionado y así actuamos, cumpliendo nuestro deber”, extendió. La fiscal se refirió al abogado que originó la denuncia contra su persona y lo calificó como “defensor de algunos corruptos” y agregó que “hace militancia de acuerdo a información que me han dado algunos amigos, pero no es alguien que tenga dentro del registro de abogados que ejerce una profesión o que se destaquen en esta área, más bien, lo he visto actuar en causas de corrupción representando a personas que han sido condenadas por corrupción, especialmente al ex vice gobernador Rossi”. Goyeneche tiene la certeza que esto “se va a revertir, y tengo casi la seguridad, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a tomar el caso, lo va a entender y, probablemente, lo revierta; pero, si no fuera así voy a llegar a los tribunales internacionales que es una buena forma de mejorar el derecho interno de mejorar las instituciones internamente porque muchas veces la intervención de los tribunales internacionales ha generado modificaciones de legislaciones o de prácticas”.

“Lo que yo planteo, de aquí en adelante es, además de revertir mi situación personal, que la jurisprudencia que se dicten tenga que ver lo suficientemente consistentes aún cuando se considerara que se pudo hacer el jury, yo afirmo contundentemente que no había ningún motivo para abrir un jury pero en cualquier caso no existe la historia en Argentina por no excusarse en una causa”, explicó la fiscal.

“Eso puede ser motivo de discusión en un juicio, entonces a un juez lo saquen y otro juez diga si puede estar en esta causa, pero no es motivo de destitución porque no es una mala conducta”, agregó. “Entonces, que utilicen ese tipo de herramientas para imponer mi destitución, además de ser muy grosero, es ilegal y, lo importante, es que este caso sirva para que no vuelva a usar este tipo de herramientas para una destitución, es decir, está muy bien que los funcionarios judiciales tengamos que rendir cuentas y que, si se nos hace un juicio, tengamos que dar explicaciones, eso está muy bien; ahora, el invento de causales, el romper con la legalidad para lograr un objetivo, eso es inadmisible porque las leyes que regulan son muy malas, el jury en la provincia de Entre Ríos es muy pero muy mala, ni siquiera se ha corregido lo que dice la constitución entrerriana de 2008 que dice que en el jury tiene que haber nueve jueces y, 14 años después, tenemos siete jueces en el jury entonces es muy débil, los mecanismos son muy manipulables, y eso me parece, que ojalá esto sirva, no solamente para revertir mi situación personal sino para mejorar la calidad institucional, para que los futuros fiscales no tengan que padecer esto, no tengan que verse tan vapuleados en una investigación”, sentenció.

¿Pensó en excusarse?

“No se me cruzó por la cabeza, porque el 95 % de lo que dijeron es falso”, sentenció Goyeneche. Consultada por su marido político, la fiscal enunció que “mi marido puede hacer lo que quiera y yo puedo seguir siendo la funcionaria honesta que soy; una cosa no conlleva lo otro, pero la verdad es que yo lo que no podía hacer era excusarme, yo que creo en las leyes y creo que me tengo que ajustar en lo que dicen las disposiciones legales entrerrianas no podía excusarme, tenía que investigar esta causa, y la pretensión de que yo salga de la causa tenía que ver con debilitarla, esa era la pretensión desde los primeros meses”.

“A nosotros, cuando empezamos con la causa ‘contrato’, al mes, pasó una cosa, hubo unas declaraciones de un abogado, que es uno de los defensores de Urribarri, donde él plantea que toda la causa ‘contrato’ tenía que ser vista como un hecho político y que los legisladores tenían que reaccionar políticamente y nos anunciaba el jury al procurador y a mí”, enfatizó Goyeneche. “A los poquitos días, se hizo el primer jury al procurador, donde lo tuvieron en situación de investigado durante siete meses y cuando termina la investigación de la causa ‘contrato’ me vuelven a pedir un jury a mí, y a él también”, agregó. “Estas son maniobras que, si nosotros nos remitimos a aquel audio de la entrevista de noviembre de 2018 vamos a encontrar que está toda la trama ahí descrita, de allí, con más razón que uno tenga que apegarse a la legalidad porque la legalidad es lo único que nos salva del caos que se pretende generar con esto de que algunos son intocables, que algunos no se pueden investigar, yo no estoy dispuesta a ceder a eso, esa no es mi idea de Argentina, aunque a veces cueste un poco”, enfatizó.

¿Corrupción desde el 83 o de este último tiempo?

“En el 83 yo era muy pequeña”, mencionó la fiscal; “lo que pasa es que nosotros tenemos un problema de corrupción estructural que está mucho más atrás del 83 y que también, las dictaduras, son en parte una explicación de eso, a lo mejor tienen que ver cuestiones culturales donde hay períodos que se agravan o períodos que se atenúan pero que siempre están y que no es en un reducto de Argentina donde esto pasa exclusivamente, sino que es un problema general de las democracias latinoamericanas”, agregó.

“Obviamente, mi vida adulta, laboral, se ha dado en los últimos 20 años, aproximadamente, desde que me recibí de abogada y es la parte que puedo conocer por la propia experiencia y no por haberlo leído y lo que yo veo es, más o menos, parámetros similares y lo que cambió en este caso particular es que las investigaciones de corrupción son muy grandes y hacen que las decisiones de intervención sean también muy drásticas; hubo casos anteriores, recordemos lo que pasó con las cajas de alimentos en la investigación en el tribunal de cuentas, que los investigadores terminaron prácticamente investigados, se destituyó a un vocal del tribunal de cuentas; sabemos que pasaron cosas similares en otros periodos anteriores”, detalló Goyeneche.

¿Cómo se formó el tribunal que votó por su destitución?

“Esa constitución de siete no respeta la Constitución provincial, mi jurado de enjuiciamiento tuvo dos conformaciones, una primera con unos jueces que tuvieron hasta el 31 de diciembre del año pasado que decidió mi suspensión en el cargo; cuando el 31 de diciembre cambia la conformación del Jury, designan la vacante que había dejado Castillón como integrante del Jury a una silla vacía y a los pocos días de eso, el gobernador dice ‘voy a designar en esa vocalía a Gisela Schumacher’, por eso es que yo estoy planteando que el gobernador eligió a quien me iba a llevar adelante el Jury, eso no se puede hacer, eso se llama violación al principio de la garantía del juez natural porque los jueces no se pueden elegir para llevar un caso, la idea es que el juez tiene que ser anterior al caso, no podemos agarrar a un juez para que siga adelante y mucho menos el gobernador”, detalló la fiscal.

Algunos renunciaron

Goyeneche explicó que “los que renunciaron son los que estaban en el rol de acusador, el rol de acusador que tomaron la decisión insólita e ilegal, absolutamente ilegal, de que en mi juicio no iban a respetar tres leyes de la provincia y que ellos iban a elegir acusador; un fiscal para que me acuse en el Jury y en eso a quien eligieron de una lista de un decreto provincial que había el año pasado de abogados que actuarían como conjueces; de esa lista empezaron a elegir, era una lista de 18, los 16 primeros no aceptaron porque marcaron que era absolutamente ilegal lo que le proponían y el número 17, ex concejal de Gualeguay, es el que aceptó y llevó adelante la acusación de manera bastante desprolija”.

¿Cómo termina esto?

La fiscal mencionó que tiene “ocho días hábiles para presentar el recurso, lo tengo que presentar ante el propio jury de enjuiciamiento que, ahora, van a tener otra posibilidad de elegir sobre mi caso y dice si me dan o no el recurso, yo lo tengo que presentar ante ellos y ellos van a decidir si me conceden el recurso; si me conceden el recurso, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos va a ser el primero que va a tener que resolverlo y luego, si eso tampoco no me satisface en la forma que lo resuelven, ahí, tendré que recurrir ante la nación”.