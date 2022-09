Bordet llamó a los gremios a tener empatía con la comunidad educativa

“Apelo a generar la empatía que está faltando por parte de los gremios para con toda la comunidad educativa, para con los padres y los chicos”, expresó este viernes el gobernador Gustavo Bordet en referencia a la medida de fuerza anunciada por los secretarios generales de la docencia entrerriana.

“Si estamos negociando, si permanentemente estamos proponiendo, si hacemos un esfuerzo muy grande para poder actualizar los salarios, nuestros chicos tienen que estar en la escuela. No hay necesidad de hacer un paro y perder días de clases”, continuó el mandatario, y agregó “más temprano que tarde nos vamos a poner de acuerdo”.



«Quiero dejar un mensaje a todos los chicos que están terminando la educación secundaria y a quienes están comenzando, por lo que significa capacitarse, estudiar y emprender una carrera universitaria. Lo valoramos muchísimo, al igual que el esfuerzo de nuestros docentes que todos los días, al frente de las aulas, dan lo mejor de sí. Son tareas que no se realizan por obligación, sino por vocación», aseguró durante la inauguración de la obra en la escuela secundaria Nº 41 de Cerrito, donde la provincia invirtió más de 50 millones de pesos.



«La vocación, el amor, el cariño y la empatía son fundamentales, y eso se pone de manifiesto en la calidad de nuestros docentes y alumnos cada vez que recorro la provincia», insistió Bordet.



En su visita a esa localidad, también entregó una ambulancia para la ciudad, aportes a instituciones y firmó convenios para obras de gas y la construcción de un polideportivo. También anunció el llamado a licitación para un centro de salud. Previamente dejó habilitado un nuevo centro de salud en Colonia Crespo.





Bajo acatamiento y convocatoria



“Convocamos a los gremios para conversar y lograr una nueva propuesta el martes próximo, pero nos contestaron con un paro”, subrayó Bordet en ese contexto.



“La verdad es que es incomprensible porque hemos hecho tres ofertas salariales, la última de un 20 por ciento, con lo cual nos ponemos largamente por encima de la inflación”, puntualizó.



Sin embargo, Bordet destacó que “por suerte hoy el paro ha sido con muy bajo nivel de acatamiento”, y felicitó “a todos los docentes que hoy han ido a dar clases porque eso marca un compromiso con nuestra educación pública”.





Nueve centros de salud nuevos



Respecto de la actividad que llevó adelante en Colonia Crespo, el mandatario precisó que “el centro de salud inaugurado forma parte de un conjunto de edificios nuevos que estamos construyendo en la provincia”.



“Entre Ríos tiene cerca de 350 centros de salud en todo el territorio provincial, y en la próxima semana se licitarán nueve nuevos centros de salud para la provincia. Trabajamos activamente con un programa con los ministerios de Salud y Planeamiento», apuntó.



Mencionó luego que muchos de estos centros de salud están en lugares distantes y «sirven para que el vecino en la zona rural pueda tener todo en materia preventiva. Esto se acompaña con una red de derivaciones, por lo cual en lo que llevamos de gestión son más de 130 las ambulancias entregadas en el territorio. Esto también refuerza lo que es una red de prevención, además de llegar rápidamente para evitar fatalidades que nos duele a todos «, señaló.



El Centro de Salud Tipo 2000 “Basilio Galanti”, inaugurado en Colonia Crespo, requirió una inversión de 9.576.316 pesos





Educación pública y agenda común



Más tarde, en Cerrito, el gobernador manifestó su alegría por la inauguración del edificio de la escuela. Se reconoció un “agradecido de la educación pública”, y aclaró que “con esta inauguración no estamos culminando nada”. “Es una etapa. Hay muchas otras demandas que vamos a atender y resolverlas en lo que nos queda de gestión”, puntualizó.



Además, Bordet puso en valor «la firma de inicios de obras importantes”, en Cerrito, “como la de gas para el parque industrial de Cerrito, que permitirá la radicación de nuevas industrias, además de sostener el empleo privado que estamos promoviendo desde nuestra gestión».



También felicitó al Club Unión Agraria de Cerrito, que el 8 de octubre cumplirá 100 años, y se refirió a la firma del convenio por el cual se construirá un gimnasio cubierto en respuesta a un pedido que oportunamente hizo el intendente. “La provincia aportará 52 millones de pesos que insumen los materiales, y el municipio lo que corresponde a mano de obra”, detalló.



«Hoy es una jornada de trabajo en la que estaremos dando un paso más en la agenda que desarrollamos en común con el municipio, poniéndonos de acuerdo realizar las acciones de gobierno que tiendan a que la vida que los vecinos de Cerrito sea cada día mejor”, concluyó.





Acompañamiento y escucha constante



Por su parte, el intendente de Cerrito, José Palacios, agradeció al gobernador “todo el aporte y acompañamiento, y también por la escucha constante, por las respuestas”. “En los momentos difíciles que vivimos, sin el soporte y acompañamiento del gobierno hubiera sido imposible», manifestó.



Palacios resaltó que el apoyo del gobernador «permitió que esta obra se hiciera realidad”, y sostuvo que “estas instalaciones van a redundar en una mejor calidad del servicio educativo». En cuanto a la ambulancia recibida, dijo que es «una respuesta inmediata a las gestiones que iniciamos en enero de este año y hoy ya la tenemos acá», así como el aporte para la cancha de hockey.



En tanto, la rectora de la escuela secundaria Nº 41, Miriam Andrián, agradeció la obra ejecutada por el gobierno provincial: «La tarea educativa no es una labor solitaria, sino el resultado de la unión y esfuerzo de toda la sociedad», concluyó.





Las obras



En Cerrito, inauguró la ampliación del Instituto Técnico Superior-Escuela Secundaria Nº 41 de Cerrito que consistió en la construcción de cuatro aulas, secretaría, dirección, preceptoría y un hall de distribución con escalera y ascensor hidráulico. La superficie que abarcó la ampliación es de 195.16 m2. La inversión del gobierno provincial en el establecimiento educativo fue de 51.015.896,31 pesos.



Se firmó también un convenio para la construcción de un SUM y gimnasio cubierto municipal, por 52 millones de pesos, y el decreto por el cual se autoriza el llamado a licitación de la obra Ramal, E.R.P secundaria y red de distribución de gas natural, para el Parque Industrial de Cerrito, cuyo presupuesto oficial es de 95.026.552 pesos. La apertura de sobres se realizará el 14 de octubre.



Luego se entregaron aportes a la municipalidad de Cerrito, para la residencia gerontológica municipal; al colectivo Ni una menos, para un proyecto para la erradicación de la violencia de género; para el Centro Comunitario N19 Manos Laboriosas; y al Club Unión Agraria para el recambio de la tribuna principal.





Presencias



Además del gobernador Gustavo Bordet, estuvieron las ministras de Salud, Sonia Velázquez, y Desarrollo Social, Marisa Paira, su par de Planeamiento, Marcelo Richard; los legisladores Gustavo Zavallo, Esteban Vittor y Juan Carlos Kloos. También participaron el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, y la secretaria de Energía, Silvina Guerra. En Colonia Crespo, estuvo el presidente de la Junta de Gobierno, Carlos Martín, y el Cerrito, el intendente de esa localidad, José Palacios.

