Lo aprehendieron por lesiones ante un contexto de violencia familiar

Este domingo, pasadas las 21:30 horas aproximadamente, personal policial intervino a raíz de una denuncia por un hecho de Violencia de Género, en el cual una mujer de 46 años manifestó haber sido agredida físicamente y amenazada por su pareja conviviente, un hombre de 46 años, de quien se obtuvo que podría tener armas de fuego en su vivienda.

Constituidos los efectivos en el domicilio, mantuvieron una entrevista con el sindicado, a quien por directiva de la Unidad Fiscal en turno se procedió a su aprehensión por el Delito de Lesiones en contexto de Violencia de Genero, y su alojamiento en Sede Policial a su disposición.

Posteriormente, y con la intervención del Juzgado de Paz de dicha localidad, se llevó a cabo el Allanamiento y Requisa Domiciliaria en la vivienda del apuntado, donde se obtuvo resultados positivos para la causa, procediéndose al Secuestro de un arma de fuego tipo pistola calibre .22 mm LR, marca Bersa Thunder, con dos cargadores; un arma de fuego tipo pistola, marca Bersa 9 mm, con dos cargadores; gran cantidad de cartuchos de diferentes calibres; un arma de fuego tipo escopeta tiro a tiro, marca Centauro y un arma de fuego tipo carabina cal .22 largo, marca Rubí Extra, elementos que fueron formalmente secuestrados y puestos bajo resguardo a consideración de la Magistratura actuante.

www.discofm.com.ar