Un joven resultó con lesiones tras un violento vuelco en la Autovía

Durante las últimas horas de este sábado, un siniestro vial tuvo lugar sobre el trazado de la Autovía General José Gervasio Artigas, dejando como saldo a un conductor con lesiones de carácter grave.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 201, lugar donde, por causas que se tratan de establecer, un ciudadano de 24 años de edad, con domicilio en la ciudad de Concordia habría perdido la estabilidad de un vehículo marca Peugeot, modelo 208, provocando un despiste hacia la zona de banquina que culminó con el posterior vuelco de la unidad.

Ante lo ocurrido se traslada a este individuo en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de Colón y posteriormente derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Según los informes médicos preliminares, el joven presenta lesiones de carácter grave, habiéndose diagnosticado una fracturade fémur.

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