Ingresó sin autorización a un predio municipal y fue detenido

En la tarde de este domingo, se registró un incidente en las dependencias municipales ubicadas en la intersección de Avenida Urquiza y calle Hernández, en la ciudad de Colón. La intervención policial se originó a raíz de un llamado de alerta efectuado por personal municipal, quienes advirtieron la presencia irregular de un ciudadano en un sector de acceso restringido.

De acuerdo con las primeras informaciones, un ciudadano de 23 años de edad habría ingresado sin la debida autorización al predio donde se encontraba una motocicleta de su propiedad, la cual había sido objeto de una retención preventiva por durante la jornada del sábado.

En comunicación con la unidad fiscal de Colón se procedió al traslado de este joven hasta dependencia policial, para su correcta identificación quedando supeditado a la causa.

www.discofm.com.ar