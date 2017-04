¿Qué dicen los docentes que tomaron el CGE?

Quienes forman parte de la medida que tomaron durante la semana anterior, expresaron su parecer acerca del momento que viven. “Para defender los derechos de todos es que hay que estar acá”, dijeron. Aún esperan una respuesta del gobierno.

La toma de las instalaciones del Consejo General de Educación empezó el jueves, se sostuvo durante el fin de semana, y seguirá durante los próximos días. La medida está impulsada por un fuerte clima de malestar entre los docentes, conforme empiezan a acceder a la liquidación de los salarios del mes de marzo.

La mayoría soportó descuentos de envergadura producto de la adhesión a las medidas de fuerza. Durante el último mes, los docentes de Entre Ríos realizaron 10 paros, y el CGE dispuso aplicar quitas por 7 jornadas de huelga. Pero en la visión de los docentes, las quitas fueron sin criterio, y en algunos casos aplicados de modo disciplinador.

Una de las formas de expresar ese malestar es la toma del CGE, que se sostiene con distintas actividades artísticas, con distintas expresiones, con expresiones de delegaciones de Paraná y también del interior.

Lorena Berisso llegó de Gualeguay para participar de la toma “Decidí acompañar la toma porque hay muchos compañeros molestos.

Acá vienen desdse noviembre liquidando muy mal los salarios.

Ahora se suman los descuentos. Lo que pasa acá es una experiencia increíble, provoca sensaciones encontradas, porque uno quisiera no tener que estar acá. Pero para defender los derechos de nuestros alumnos, los nuestros, y los de todos, hay que estar acá. Es la casa de nuestra patronal. Hay compañeros de toda la provincia, y de distintas agrupaciones, lo que nos da la pauta de que no equivocamos el camino. Acá todo se pasa en un clima familiar, los papás vienen con sus hijos, no hay agresiones, no se producen desmanes, está limpio el Consejo. Está impecable”, contó.

Eugenio Medrano, secretario general de la seccional Nogoyá de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), expresó su emoción al ver tantos docentes en la toma. “Quiero recalcar esto: es más importante que estén los docentes a que estén los sindicalistas. Nosotros estamos de paso. Son los docentes de base, los que están en la calle los que participan. Estamos convencidos de que el reclamo es justo, por un aumento salarial, por mejores condiciones edilicias, para que nos devuelvan el dinero que nos han robado desde al año pasado. Es emocinante ver esto, es muy fuerte. Hemos llegado a un punto límite, histórico en la lucha docente. Esto es propio de la bases. Los compañeros están cansados que los ningunenen”, dijo.

Dardo vergara, vicedirector de la Escuela N° 35 Repúblicade Chile, de Gualeguaychú, tiene 44 años, 22 como docente, y fue parte, en la década de 1990, de la histórica carpa blanca. “Venía presintiendo que esto podía pasar –contó–. Y que esté sucediendo esto me llena de alegría y de orgullo. Estar acá es una manera de demostrar al gobierno de Bordet, y a la gestión de Panozzo, que hay una gestión terrible. Ni siquiera ellos saben explicar por qué están liquidando de esta manera, con tantos errores. Han generado tal incertidumbre, tal desasosiego y bronca, que estamos esperando minuto a minuto para ver cuánto cobramos. Estar acá, en la toma, un sábado, un domingo, a 300 kilómetros de mi familia, sabiendo que represento a mis compañeros, me llena de orgullo”.

