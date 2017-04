Reconocieron como “ciudadano ilustre” al Padre Alejandro Patterson

El padre Alejando Patterson, paranaense por adopción, fue nombrado “ciudadano ilustre” por el intendente Sergio Varisco, gracias a su sostenida labor social en barrios El Morro y Macarone de Paraná.

En la oportunidad, el religioso, ante el programa A media mañana que se emite por Elonce TV manifestó su “sorpresa y honor” por el reconocimiento, al tiempo que comentó: “Hay otras personas que también lo merecen porque un sacerdote no puede hacer nada sin los laicos, quienes han hecho mucho más que yo”.

“El agradecimiento es a toda la ciudad por su dedicación a todos los que necesitan de la educación y ayuda en la vida”, reconoció el sacerdote.

“Paraná es mi ciudad por adopción porque a pesar de no haber nacido acá, fui recibido como un argentino”, subrayó entre risas.

Y en esa línea bromeó con que todavía está aprendiendo a hablar el castellano. “Nunca hice un curso de castellano”, aseguró. Dijo además que las primeras palabras que aprendió en los barrios, son de las que no pueden ser reproducidas.

Patterson subrayó que desde joven descubrió su interés por trabajar “por los más necesitados” y no para “los privilegiados” ya que según rememoró, recibió su educación de la mando de los hermanos cristianos de Irlanda, quienes fundaron el Colegio Cardenal Newman, en Buenos Aires “de donde nuestro presidente es ex alumno”.