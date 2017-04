Eligieron el billete más lindo del mundo: El de 500 pesos entre los finalistas

El dinero siempre ha ejercido una fascinación popular casi tan cautivadora como el oro o las piedras preciosas. Un maletín repleto de fajos de billetes tiene el poder de dilatar las pupilas y reconfortar el espíritu. Pero los billetes también pueden ser bellos en sí mismos, aunque no vayan juntos.

La Sociedad Internacional de Billetes Bancarios (IBNS, por sus siglas en inglés) elije el “billete del año” cada temporada. Es una organización sin ánimo de lucro, formada por 2000 miembros de más de 90 países, casi todos coleccionistas privados, que se relacionan por Internet, pagan una cuota anual y reciben una revista cada tres meses con las novedades de las emisiones de los Estados de todo el mundo.

Para competir por el premio, los billetes deben haber sido emitidos por primera vez durante el año de la concesión, estar en circulación general -y no solo para coleccionistas- y “tener mérito artístico y/o características de seguridad innovadoras”. Un consejo, compuesto por 25 miembros, nomina a 20 billetes de entre los 150 a 300 nuevos que se emiten cada año. Los miembros de la IBNS eligen al ganador en una votación por Internet entre los nominados.

En 2016, el galardón ha recaído en el billete de 50 francos suizos, que se puso en circulación el 12 de abril de 2016, y es el primer billete híbrido -de papel y de plástico- en ganar la competición. Aunque cuenta con 15 características de seguridad para espantar a los falsificadores -incluidas tinta brillante, hilo reluciente, elementos ultravioleta y microtexto- lo que ha conquistado al jurado al jurado ha sido su oda a la naturaleza. Sobre fondo verde, en una de sus caras muestra un diente de león cuyas semillas son arrastradas por el viento, y en la otra un parapentista sobrevuela las montañas.

“En el billete de 50 francos contamos la historia del viento, que no está solamente en permanente movimiento, sino que también engendra movimiento”, explica Manuela Pfrunder, la diseñadora de esta emisión, la primera que se produce en veinte años en el país helvético.