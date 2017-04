Cómo devolverle la risa a los chicos hospitalizados con canciones y teatro

No pueden ir al teatro, asistir a un show musical o participar de un taller creativo. Están en tratamiento, intentando recuperarse de alguna afección que les impide estar en sus casas, ir a la escuela o salir a jugar con otros chicos de su edad. Pero hay necesidades vitales que la infancia no olvida, y aunque tal vez no puedan levantarse de la cama , sus ganas de reír y emocionarse siguen intactas. De hecho, hay algunos estudios que evidencian que cada vez que esto sucede, la evolución clínica de un chico que está internado en un hospital mejora de forma notable.

Desde hace nueve años, la ONG Alegría Intensiva pone en práctica esta experiencia a través de sus “payasos de hospital”, artistas profesionales que utilizan el juego para acercarse a los chicos y modificar de forma positiva su realidad dentro del hospital. Payasos que los hacen reír y que son capaces de ofrecerles otras vías de expresión emocional durante el tiempo que deben estar internados. Su objetivo es concreto: transformar el cuarto de hospital en un espacio positivo, en un lugar más alegre para ellos, para sus papás y también para el equipo médico. “Después de ver el impacto logrado en los niños internados y sus familias y de comprobar cómo mejoran las dinámicas de internación del hospital pediátrico en general, comenzamos a madurar la idea de que la herramienta del payaso de hospital como agente de transformación artística era sumamente poderosa –dice el pediatra Andrés Kogan, director de Alegría Intensiva junto con su colega, Mariano Rosenberg-. Pero había que complementarla con otras expresiones y, sobre todo, que tuvieran cierta frecuencia. Que los artistas no sean seres ajenos a ese ámbito”.