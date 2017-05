La ANSES estableció el procedimiento abreviado para los nuevos reajustes

Según lo anunciado el viernes pasado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y por el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y acorde lo establece la Resolución 76-E/2017 publicada el 02 de Mayo en el Boletín Oficial de la República Argentina, la ANSES informa la vigencia del procedimiento abreviado para jubilados y pensionados que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, en el marco de la Ley de Reparación Histórica.

Así es como durante este mes ya 1.012.181 jubilados y pensionados estarán percibiendo sus haberes con el incremento. En estos reajustes se encuentran al pago las primeras 10.000 homologaciones de los 33.726 acuerdos aprobados por la Justicia de quienes ya aceptaron la propuesta.

La Resolución 76-E/2017 determina que la ANSES efectúa la rectificación del haber en forma anticipada, condicionada a la posterior homologación judicial del acuerdo transaccional, para aquellas personas en situaciones de mayor vulnerabilidad: los mayores de 80 años, quienes hayan prestado conformidad a través del sitio web de la ANSES y tengan un reajuste inferior al equivalente a un haber mínimo ($6394) y aquellas personas que no pudieron registrar su huella digital por estar incapacitados de movilizarse o padecer problemas serios de salud.

Las personas que comiencen a cobrar de forma anticipada deberán prestar conformidad y suscribir el acuerdo ante la ANSES en los próximos 6 meses. Luego ese acuerdo se deberá homologar en la justicia.

Además, el organismo informa que quienes tengan un incremento en su jubilación que no supere el 30% del haber mínimo solo deberán prestar conformidad desde la plataforma Web de MiAnses (plataforma de Reparación Histórica). Luego, oportunamente, se les informará si es necesario completar el proceso.

Dos millones de jubilados

La Reparación Histórica propuesta por el Gobierno Nacional para mejorar los haberes de los jubilados y pensionados alcanzará a 2 millones de personas aproximadamente. Ya aceptaron el acuerdo vía web, ingresando a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social, los primeros 573.115 jubilados. De ese total, 189.604 y sus abogados lo suscribieron con su huella digital en los bancos habilitados o en las oficinas del organismo. Luego estos expedientes electrónicos pasan a la justicia para su homologación judicial.

El aumento promedio para quienes ingresaron en la Reparación Histórica es del 31%. Así, la jubilación promedio pasó de $9697 a $12.753. Los porcentajes de aumento promedio varían en función de los grupos de jubilados a los que se les va liquidando.

Del total de jubilados que ingresaron en la Reparación Histórica, el 43% de los casos pasaron de cobrar el haber mínimo a recibir montos superiores. Es decir que ya son 430.525 personas quienes dejaron de percibir la jubilación mínima.

Más información

La Reparación Histórica no tiene una vigencia específica ni vencimiento, ya que si a la persona le corresponde puede pedir su aplicación, sin importar el plazo. Sin embargo, la ANSES se propuso un límite de 2 años para llegar a todos los jubilados alcanzados.

Asimismo, se creó el Consejo de Sustentabilidad Previsional, que tiene un plazo de tres años desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un proyecto de reforma previsional. Lo mismo ocurre con la emergencia en litigiosidad previsional, cuyo plazo también está estipulado en julio de 2019.