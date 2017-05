Ya están seleccionados los finalistas del concurso de fotos de la Vicegobernación

Esta mañana el vicegobernador, Adán Humberto Bahl, recibió a Díaz Azcué, Cabral y Terenzio, quienes forman parte del jurado del segundo concurso de fotografía que organiza la Vicegobernación, y lo interiorizaron sobre las 15 fotografías seleccionadas para la final que tendrá lugar el próximo jueves 11 de mayo en la Galería de Exposiciones. “Hoy me contaron los avances de la selección del concurso de fotos y me alegró saber que más de 500 entrerrianos se inscribieron para participar, el primer paso para encontrarnos, para dialogar y construir” dijo el vicegobernador.

El 30 de abril cerró la instancia para participar del segundo concurso de fotografía de la Vicegobernación. El jurado, integrado por Carlos Díaz Azcue (reportero gráfico, fotógrafo en el Senado de la Nación); Gabriel Terenzio (arquitecto, paisajista y especialista en patrimonio) y Gustavo Cabral (reportero gráfico, fotógrafo documental), debió seleccionar los 15 finalistas entre las mil fotografías que enviaron los 500 entrerrianos que se inscribieron.

Tras un extenso trabajo, los expertos eligieron a los seleccionados y ese fue uno de los ejes del encuentro que mantuvieron esta mañana con el vicegobernador, Adán Humberto Bahl, donde destacaron la calidad de los trabajos, la variedad y amplitud de propuestas que los participantes acercaron a lo largo de este mes en que estuvo abierta la convocatoria.

“Me alegra saber que más de 500 entrerrianos se inscribieron para participar. Había mil fotografías para seleccionar aquellas imágenes que integrarán la muestra que vamos a exponer en la Galería de Exposiciones de la Vicegobernación, ardua tarea tuvo el jurado realmente” expresó Bahl y agregó: “Nuestro objetivo ya está en gran parte cumplido: queríamos llegar a toda la provincia y que en cada rincón la gente se animara a expresarse. La participación es el primer paso para encontrarnos, para dialogar y construir”.

Por su parte, el fotógrafo del Senado de la Nación, Charly Díaz Azcué se mostró muy agradecido de “haber sido convocado; me honra estar acá compartiendo con los otros jurados esta tarea. Hemos visto muy lindas fotografías, trabajos excelentes, fue difícil acotar a 15 solamente”.

Mientras que Gustavo Roger Cabral reiteró la diversidad de temas y expresó: “Todas estas fotos muestran la riqueza natural de la provincia, así que estuvimos maravillándonos con muy buenos trabajos” sostuvo.

Finalistas

Bajo el lema “Rincones entrerrianos” se solicitaba que se represente “mediante imágenes, los espacios, lugares y habitantes de nuestra provincia, invitando a la reflexión sobre nuestra identidad, nuestra gente, su calidez, sus tradiciones y costumbres”. En este marco, el jurado de expertos debió evaluar, según consta en las bases y condiciones, tanto la habilidad demostrada en ilustrar el tema del concurso, como la originalidad sobre el punto de vista expresado en el propósito. En ese sentido se seleccionaron 15 obras que serán expuestas en la Galería de Exposiciones de la Vicegobernación ubicada en Casa de Gobierno.

Los artistas que fueron seleccionados son: Fabricio Erramuspe (Colón), Ignacio Rollano (Concordia), Mónica Basso Gonzales (Concordia), Pablo Valbusa (Gualeguay), Lucas Polarrolo (Libertador San Martín), German Savor (Oro Verde), Diego Panozzo (Paraná), Juan Martín Casalla (Paraná), German Reula (Paraná), María Florencia Febre (Paraná), Raúl Perriere (Paraná), Adriana Reding (Paraná), Luis Boggian (Rosario del Tala ), Ignacion Barragan (Villa Elisa) y Ramiro Imoberdorff (Villa Elisa)

Inauguración de la muestra

El próximo jueves 11 de mayo a la hora 20 se inaugurará en la Galería de Exposiciones la Vicegobernación la muestra “Rincones Entrerrianos” donde se expondrán las 15 imágenes seleccionadas y se darán a conocer los ganadores del concurso.