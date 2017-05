Recomiendan no seguir ‘la moda’ libre de gluten

Un nuevo estudio liderado por Andre T. Chan, de la Escuela de Medicina de Harvard (USA) y publicado en la revista médica British Medical Journal afirmó que el consumo de gluten no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas sin celiaquía. Por lo tanto, desaconseja a las personas no celíacas seguir una dieta sin gluten, ya que se abstienen de alimentos favorables para su salud de forma innecesaria.

Los especialistas explicaron que las personas no celíacas que no consumen gluten pueden privarse de alimentos como los granos integrales (trigo, cebada, avena o centeno) que reducirían el riesgo de sufrir problemas coronarios.