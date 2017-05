La niñera que lleva 20 años juntando ropa para mandar a las provincias

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, solía repetir el escritor Eduardo Galeano. Y en Florida hay una vecina que hace 20 años lo lleva a cabo: María Isabel Rodríguez realiza colectas y reparte lo conseguido en diferentes partes del país. “En 1997, por cuestiones de trabajo me fui a vivir a Tucumán por dos años y ahí vi una cruda realidad. Me encontré con chicos descalzos, con mucho hambre y necesidades. Algo muy duro”, recuerda la vecina. No se quedó de brazos cruzados y utilizó lo que tenía a mano para mejorar lo que veía.

Su familia siempre estuvo relacionada al comercio en el Partido y fue gracias a eso que comenzó con las colectas: “Le dije a mi mamá que le cuente todo lo que se vivía en el Norte a los vecinos y clientes del almacén para que colaboraran donando lo que tengan”, comenta. Y agrega: “Yo volvía una vez al mes a Vicente López a buscar todo y lo llevaba para dejarlo donde lo necesitaban”.

Desde aquel entonces, nunca paró: “Junto cosas permanentemente. Ahora la prioridad es Santiago del Estero, aunque por desgracia no consigo transporte para hacer llegar las cosas”, se lamenta. En su living tiene más de 60 cajas repletas de ropa, útiles y juguetes para enviar a esa provincia: “Cada vez que miro lo que logramos juntar me pongo mal, no quiero que estén acá, debe llegar a las personas que lo necesitan de manera urgente”, asegura.