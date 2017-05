La cocinera solidaria que enseña recetas saludables a chicos de barrios carenciados

En una antigua casona de Barracas, 12 chicos están completando sus cuadernos en el living blanco, amoblado con pallets y materiales refaccionados encontrados en la calle. Los más pequeños están concentrados, crayones en mano, en que el violeta no desborde de las uvas que están coloreando, mientras que los más grandes, como Fabián, ya están pensando en lo que van a cocinar a la tarde. Son aproximadamente 150 los chicos de barrios carenciados que pasaron por las clases de nutrición y cocina de la chef inglesa Alicia Amende desde que empezó en 2014. Pero este grupo es especial.

Dónde reservar

Para reservar un lugar en sus cenas hay que escribir a DeliciasDeAliciaBA@gmail.com o llamar a teléfono 15 3-831-3286. También en Facebook: Delicias de Alicia.

Hace cuatro años que Amende desarmó su bolso en San Telmo y eligió Buenos Aires. Ni bien llegó, se involucró en proyectos solidarios. En este contexto, percibió la urgencia de proveer alimentos de calidad a la gente necesitada. “Lo que se ponía en la mesa era pura azúcar, grasa, sal y harina. Es comida pero no alimenta”, notó. Y contrario a la creencia popular, comer sano no es caro. “Por lo que sale una botella grande de gaseosa, que no tiene ningún valor nutritivo, se preparan 8 porciones de guiso de lentejas con verduras”, rectifica la chef que decidió poner manos a la obra.