Familiares de pescadores desaparecidos suplicaron que continúen con la búsqueda

La tarde del jueves 6 de julio, subieron a su canoa de madera y salieron al río Paraná a pescar. Desde entonces no se tiene noticias de ellos y sus familias están desesperadas esperando resultados en la búsqueda.

A continuación, la carta que difundieron suplicando que se refuercen las tareas de búsqueda.

Tenemos la desgracia de acudir a las autoridades pertinentes en la súplica de respuestas por la desaparición física en las aguas del río Paraná de los señores: Félix Osmar Maldonado y Roberto Godoy, quienes se encuentran desaparecidos desde el día 6 de julio de 2017, en circunstancias que aún no han sido del todo claras.

Queremos dejar constancia que todas las fuerzas desde el día 9de julio, han dejado de buscarlos, asimismo no nos han dado respuestas a los familiares, quedamos a la deriva, con la incertidumbre de no saber dónde están, que paso, queremos respuestas y saber la verdad.

Necesitamos que su búsqueda continúe que alguien de la cara.

No queremos pensar que porque somos pobres y no tenemos recursos han dejado de buscarlos y no le dan importancia, como en su momento en aquella otra desgracia del intendente desaparecido, se movió cielo y tierra, se utilizaron desde buzos tácticos hasta helicópteros para encontrarlo, y hoy con nuestros familiares fue muy poca la predisposición de las fuerzas. Necesitamos, nos urge saber que pasó, encontrarlos.

Nuestra situación es desesperante, estamos acabando todos nuestros pocos recursos que tenemos y ya no sabemos más que hacer. Nos sentimos dolidos, desprotegidos y abandonados por el estado, por favor, somos gente trabajadora, no tenemos dinero para afrontar los gastos que supone semejante despliegue para la búsqueda, pero estamos haciendo hasta lo imposible para encontrarlos, por nuestra propia cuanta.

Hace ya 6 días que los estamos buscando por nuestra propia cuenta y esperamos que estas palabras, toquen los corazones de las autoridades de las fuerzas y reanuden la búsqueda. Recuerden que son dos jefes de familia y sus familias lo esperan.

Por favor necesitamos que hagan su trabajo, que los busquen!! No tienen dinero, pero tienen familia y queremos encontrarlos vivos o muertos, su familia lo necesita, sus amigos y todo su entorno necesita descansar. Estamos cansados, abatidos, dolidos y esperamos poder recuperar la confianza en nuestras autoridades y que nos den una repuesta URGENTE. Que se reanude búsqueda VIVOS O MUERTOS LOS QUEREMOS.!!!!