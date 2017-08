Una esperanza para Milagros: Podría ser operada para mejorar su calidad de vida

El viernes Milagros Martínez, junto a su mamá Soledad y su tía Antonela, llegaron a Buenos Aires. Tenía turno a las 9 en el hospital Garrahan, donde un equipo de médicos le realizó una serie de estudios para ver cómo está evolucionando y evaluar cuándo podrá ser intervenida quirúrgicamente para mejorar su calidad de vida.

La pequeña, que ya cumplió 10 años y vive en la localidad de General Racedo -a 10 kilómetros de Crespo- nació con atresia de esófago, una malformación congénita a partir de la cual el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo, y por esto ya pasó por 42 cirugías y actualmente solo se alimenta por sonda con leche Kas 1000 de 400 gramos.

“La encontraron muy bien. Hay que volver a operarla y el 22 de setiembre debe regresar otra vez al Garraham para que observen cómo está su esófago. La verán ahora los cirujanos para evaluar cuándo pueden hacerle una nueva intervención”, contó Javier Martínez, su papá.

En esta oportunidad él no pudo acompañarlas por cuestiones laborales. No obstante, estuvo pendiente de lo que los profesionales le comunicaron a su familia, que tuvo que viajar en un auto que puso a disposición la Municipalidad de Crespo, luego de que les negaran el traslado en la ambulancia que habían tramitado en Acción Social.

Al respecto, Javier comentó: “Tramitamos la ambulancia de Acción Social en Crespo, porque Milagros no puede viajar en colectivo, ya que el equipo que le provee oxígeno va enchufado a las baterías de una bomba. Lo mejor es que vaya en ambulancia, o en todo caso en un auto con todos los enchufes. Al mediodía del día anterior nos habían dicho que estaba autorizado el traslado en ambulancia, pero 15 minutos antes de las 13, que es la hora que cierra Acción Social, nos llamaron de nuevo para decirnos que no”. En este marco, sostuvo que hoy va a pedir qué le expliquen qué fue lo que ocurrió, ya que si bien la nena, su mamá y su tía, pudieron viajar en auto, atravesaron una serie de percances que les generaron una gran preocupación: “Era la primera vez que el chofer iba a Buenos Aires y para entrar tuvo que conectar el GPS, lo que produjo una demora y Milagros llegó casi sin oxígeno. Hubo que pasarlo por goteo manual porque se estaba terminando ya la batería de la bomba. Cosas así que no deben suceder. No sabemos si depende de la Municipalidad o de la Provincia y queremos asegurarnos que el 22, cuando tenga que viajar de nuevo, no pase lo mismo”, expresó.