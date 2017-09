A la brevedad comenzará el relevamiento del Ministerio de Salud al Hospital San Benjamín de Colón

Entre ayer viernes y el lunes de la semana próxima comenzará la intervención por parte del Ministerio de Salud al Hospital San Benjamín de Colón, confirmó la propia Coordinadora General de Residencia del Ministerio a cargo del relevamiento, Carina Reh • Al respecto indicó que la decisión se tomó “por una sumatoria de cosas de índole administrativa-contable, quejas de usuarios y sobrecarga de derivaciones al hospital de Concepción del Uruguay” entre otras.

Reh confirmó que desde el mes de diciembre de 2016 viene teniendo contacto con el hospital de Colón por su desempeño como Coordinadora de Residencia, “por lo que he estado en Colón trabajando con los médicos residentes en ese hospital”, expresó.

Si bien adelantó que su idea era comenzar en el transcurso de esta semana con los relevamientos encargados por la Ministra de Salud Sonia Velázquez, “distintas cuestiones me han retenido aún en Paraná” dijo, al tiempo que confirmó que entre “este viernes y el lunes ya nos trasladaremos a la ciudad de Colón para comenzar con esta tarea”, agregó.

Durante la charla con el programa “Licencia para Hablar”, de FM Disco, la médica explicó que en rigor lo que se dispuso desde la nueva gestión del Ministerio de Salud “es hacer un relevamiento sanitario del funcionamiento de los servicios de guardias y en las salas del hospital”, al tiempo que aclaró que la comisión del relevamiento administrativo-contable “ya está trabajando desde hace algún tiempo en el lugar”.

En el caso del hospital de Colon afirmó que sería “el trabajo de quirófano el que presentaba más irregularidades, por lo que me concentraré más que nada en la parte quirúrgica” sostuvo, pero aclaró que simultáneamente “como Estado debemos garantizar las accesibilidad del sistema de salud de la comunidad y la salida del hospital hacia la gente que por diversos motivos no puede concurrir al nosocomio, por lo que en definitiva será un trabajo en red con el resto de los efectores del departamento como los de las ciudades de San José y Villa Elisa, barrio El brillante, pueblo Liebig y todos los centros de salud que tienen que prestar un servicio de acuerdo a los recursos humanos y las derivaciones oportunas, así como solucionar las demás cuestiones que generaban quejas ya que algunos efectores no realizarían las prestaciones que deberían hacer en un principio, y que es justamente la suma de cosas que iremos a hacer y evaluar”, concretó.

Al respecto reconoció también que si bien uno de los puntos centrales está en verificar la gran cantidad de derivaciones al hospital de Concepcion del Uruguay, aclaró que existe “una sumatoria de cosas detectadas entre las auditorias contables, las quejas de los pacientes y algunas irregularidades en las rendiciones y demás ítems, que genero la necesidad de tomar algunos recaudos desde el Ministerio”.

Acto seguido subrayó que la idea desde Paraná “no es sancionar ni tomar medidas de este tipo, sino solo recabar información administrativa y de funcionamiento”, a lo que agregó: “Será la Ministra y el Secretario de Salud quienes tomará las decisiones que correspondan”.

Al respecto aclaró que por su parte, “volcaremos en una reunión de gabinete ampliado lo que relevemos y en donde participarán todos los funcionarios involucrados, y obviamente con el asesoramiento de los equipos técnicos, porque se debe contar con un fundamento fuerte y serio ya que en el fondo está en juego el acceso a la salud de los entrerrianos”, sostuvo.

Por último remarcó que más allá del diagnóstico general, “probablemente iremos reestructurando horarios de guardias, prestaciones de quirófanos y otras prestaciones básicas que no se estaban dando y que tienen que volver a funcionar en el hospital, sobre todo con respuestas para patologías y necesidades concretas de la gente de forma rápida”, concluyó