Bahl: “Nada se logra sin esfuerzo”

Cuatro entrerriano emprendedores e innovadores tecnológicos asumieron el reto de contar sus experiencias a otros tantos jóvenes. Transmitieron la pasión con la que encaran cada proyecto al tiempo que animaron a otros a sumarse al desafío de expandir la ciencia y la tecnología en Entre Ríos. “Cada vez que recibimos en este recinto a invitados especiales que nos cuentan sus experiencias, algo bueno sucede y tiene una importancia enorme para el desarrollo, para nuestro futuro”, expresó Bahl al inaugurar la segunda edición del Ciclo Valores.

Este jueves y con un numeroso marco de público que colmó las instalaciones del recinto de la Honorable Cámara de Senadores, se reeditó el “Ciclo Valores, entrerrianos que inspiran”; una propuesta que la Vicegobernación que en esta ocación contó con la colaboración de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia.

La segunda edición tuvo como ejes de trabajo la innovación – desarrollo y tecnología; y fueron convocados cuatro emprendedores entrerrianos. Así, Alejandro Bisi, Ricardo Rodríguez y Santiago Romero Ayala y Matias Secchi cautivaron, con sus historias, la atención de todos los presentes.

Las palabras de apertura del ciclo estuvieron a cargo del vicegobernador Adán Humberto Bahl que tras agradecer la participación de los expositores y a los presentes por aceptar la convocatoria explicó que “el Ciclo Valores fue pensado para que los entrerrianos que están haciendo un trabajo valioso, puedan contarnos su experiencia. Hay mucha gente haciendo cosas excelentes. Pequeñas acciones cotidianas que es necesario rescatar y poner en valor porque dan un buen ejemplo a otros; ejemplos de trabajo, de perseverancia, de solidaridad, de creatividad, de fortaleza”.

“Hoy, en particular, queremos destacar el trabajo de tres jóvenes emprendedores que han logrado innovar en el campo de la ciencia y la técnica, venciendo un montón de dificultades”, finalizó el vicegobernador.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luisina Pocay, precisó que “en el marco del trabajo articulado que viene realizando el gobierno provincial, desde Ciencia y Tecnología se tracciona el poner en valor estos desafíos personales y en conjunto que tienen estos jóvenes, futuros emprendedores tecnológicos y empresarios de base tecnológica en la provincia”, remarcó.

Al respecto, detalló que “desde 2012 se lleva adelante el programa de becas para la finalización de carrera relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación. El desafío sigue siendo el mismo, y en este caso, en un trabajo articulado con la Vicegobernación y con estos jóvenes emprendedores, en saltar a la fase y convertirse en empresarios de base tecnológica. Estamos convencidos que este es el camino, y nos alegra que en particular la Vicegobernación entienda el mensaje de dar visibilidad a estos jóvenes”, insistió.

2da Edición del Ciclo

Valores es un ciclo de conferencias organizado por la Vicegobernación, que busca destacar, como su nombre indica, valores como la solidaridad, la honestidad, la amistad, el esfuerzo por superarse, la cooperación y la valentía. Se trata de un espacio que busca dar a conocer las historias de entrerrianos cuyas trayectorias, logros o acciones resulten inspiradoras.

Santiago Romero Ayala, uno de los expositores sostuvo que emprender para él significa estar vivo e instó a que todos puedan “creer en otras personas, valoren a otras personas” y explicó que “otras profesiones tiene cosas que nos complementan, uno tiene que conocer sus debilidades y tratar de combatirlas asociándose con gente que valga la pena”.

“Investigando, hace tiempo me encontré una definición de emprendedor que decía: emprendedor es el que emprende, al principio no me decía nada, pero con el tiempo me di cuenta que era muy sabia la definición porque que una cosa es tener una idea y otra es animarse a desarrollarla”, dijo Ricardo Rodríguez, quien junto a un equipo de profesionales crearon el primer brazo biónico. “Pasar de la idea a la acción, ahí está el desafío”, finalizó.

Alejandro Bisi expresó su alegría por la convocatoria; “este tipo de charlas y de reconocimiento son muy gratificante porque nos permite contarle a la gente lo que hacemos, nuestro esmero. Fue muy positivo además – agregó – el intercambio que tuvimos con el público, fue muy dinámico y ojalá desde que desde nuestra experiencia hayamos contagiados las ganas de hacer”.

Por último, Matias Secchi, quien ofició de moderador, expresó que “creo que hemos cumplido el objetivo trasladar lo que significa emprender: tiene un montón de obstáculos y desafíos, pero no existe ningún límite si nos proponemos hacer lo que queremos y lo que nos gusta”. Y agregó: “Cuesta, lleva tiempo y de eso se trata de luchar por nuestros objetivos aun cuando los resultados no son los esperados”.