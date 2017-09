Un taxista ejemplar: le devolvió 20 mil pesos a una pasajera

Orgullosa de su papá y emocionada hasta las lágrimas, la hija de Jorge Daniel Arriola compartió la historia a través de El Doce y Vos. El chofer de taxi de 62 años le devolvió 20 mil pesos a una pasajera que se los había olvidado. Era la plata obtenida de un préstamo para que su hija estudie un curso.

Ocurrió este martes, luego de que el taxista dejara a Marta Villarreal en su casa de barrio Villa Adela. “Cuando me di cuenta que no tenía la bolsa entré en una crisis de nervios muy grande y me tuvieron que dormir”, señaló la mujer de 62 años.

Cuando Jorge vio lo que había dentro de la bolsa -que otra clienta le avisó que había quedado en la parte trasera del auto- no lo podía creer. “Había 20 mil pesos. Llegué a mi casa de barrio San Martín, le conté a mi mujer y le dije: ‘no me digas nada, yo sé lo que tengo que hacer'”, contó con la voz entrecortada por la emoción.

Lo único que tenían era su nombre que aparecía en un recibo. El taxista, con ayuda de su esposa, la buscaron en la guía telefónica y la contactaron. “La mujer estaba llorando”, indicó. Jorge fue desde su casa hasta Villa Adela y le devolvió el dinero. “Hice lo que correspondía. Ella estaba muy emocionada, eso es impagable para mí”, expresó.

“Es un ángel que cayó del cielo”, epresó Marta. Ella y su esposo, ambos jubilados, sacaron el préstamo y el adelanto de la jubilación para que su única hija estudie un curso. “No nos quedaba nada de plata. Estábamos pensando en sacar otro prestamos, pero no podíamos. Este hombre nos salvó. Ojalá haya muchos más como él”, cerró la mujer.

“Hoy cuando me contó se le caían las lágrimas, y ahora que estoy escribiéndoles se me caen las lágrimas a mí porque es el mejor papá que me puede haber tocado”, manifestó Cecila, hija del chofer.