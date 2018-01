Tommy Torres lanza su nuevo sencillo, “Todo Me Recuerda a Ti”

El cantautor puertorriqueño estrenó un nuevo sencillo.

Tommy Torres, uno de los productores y cantautores de más alta demanda estrena “Todo Me Recuerda a Ti”.

La canción, disponible en todas las plataformas digitales, tiene el sello característico del cantante con nuevos sonidos que van más a lo electrónico.

“Esta canción es una canción que me recuerda mucho a esa energía de banda, de esos primeros discos míos. Ustedes saben que me gusta explorar elementos nuevos, retarme. Pero de vez en cuando me gusta regresar a ese sonido de la banda, que se siente cuando estamos en vivo”, explicó el artista.