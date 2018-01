Ya salió la banda de sonido original de “Simona”, la nueva tira protagonizada por Ángela Torres

La nueva telenovela de comedia musical creada por Pol-ka y transmitida por El Trece, tiene un álbum que ya está disponible en tiendas digitales y próximamente en formado físico en todas las disquerías del país.

La serie Simona está protagonizada por la actriz y cantante Ángela Torres, Gastón Soffritti, Agustín Casanova, Juan Darthés, Ana María Orozco, Romina Gaetani y gran elenco. La narración se centra en las aventuras de una chica encantadora, con ganas de triunfar en la música y en el amor.

La música, protagonista principal de la tira, está presente desde el primer episodio. Simona (Ángela Torres) es la cantante de una banda que conforma junto a con amigos y tocan en diferentes bares y boliches.

El álbum contiene 17 canciones originales que contaron la colaboración autoral de la actriz, cantante y compositora argentina Florencia Bertotti y la producción de Eduardo Frigerio.

Todos los temas son interpretados por Ángela Torres excepto “Hoy Es Sólo Hoy” que es interpretado por Gastón Soffritti y Agustín Casanova.

Lista de temas de “Simona”:

Simona Va

Hola Qué Tal

A Años Luz

Soy Simona

Mejor Con Amigos

Desaparecer

Hoy Es Sólo Hoy

Yo No Soy Esa Julieta

Sí Sí Simona

Un Santito

Mi Destino

Molinos De Viento

No Juegues Con Mi Corazón

Porque Fuiste Tú

Tan Cerca y Tan Lejos

¿Por Qué No?

Soy Como Soy