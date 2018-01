Al natural, Lady Gaga presenta la versión en piano y el video de “Joanne

Lady Gaga estrenó una versión en piano de la canción “Joanne (Where Do You Think You´re Goin?)”.

La balada, que está dedicada a la hermana de su padre que murió como consecuencia de lupus a los 19 años, también tiene nuevo videoclip.

En el video, que intercala entre imágenes a color y blanco y negro, Lady Gaga se muestra casi sin maquillaje y al natural cantando la canción en un bosque y en la ciudad.

Actualmente la cantante se encuentra de gira por Europa con “Joanne World Tour”.