La voz de mamá: gracias a un implante, un niño escuchó por primera vez

“Estaba de 39 semanas, me mandaron a hacer un monitoreo a la Guardia, voy y me dicen que el bebé estaba ‘casi no reactivo’, que era para realizar la cesárea ya”, dice Belén, mamá de Tian Zárate, recordando cuando recibió la primera mala noticia.

“A la semana, nos dijeron que había nacido con un virus. Después, que nos dijeran que no iba a escuchar nos dio mucha tristeza”, recuerda la mujer. Tenía 20 años. Estaba en la nursery, con la cicatriz de la cesárea fresca.

La “patología de base” de Tian –como le dijeron los médicos en ese momento– era una infección prenatal con el virus citomegalovirus.

En el caso de Tian, el virus lo aisló de los ruidos del mundo. Pero también de la voz de sus padres y del lenguaje en sí. Y del desarrollo de las más importantes habilidades cognitivas.

Pero el silencio para el niño terminó ayer, a sus dos años y diez meses: fue justo cuando activaron el implante coclear bilateral (ambos oídos) que le realizaron el 25 de enero en Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Así, Tian pudo oír la voz de su mamá por primera vez. Luego, la de su papá, Alejandro. Ahora, aprenderá a “oír” a través de un dispositivo “tech” y a hablar.

“Arrancó el programa, nos miró y sentimos como que escuchaba. Fue hermoso. Tenía más ganas de llorar que de hablarle”, describe el padre de Tian sobre el segundo inmediatamente posterior a que la otorrinolaringóloga encendiera el sistema y abriera el mundo de los sonidos a su hijo. Tian oyó.

Inclinó su cabeza demostrando que algo había llamado su atención. Pero no estaba seguro de qué era. Ahí fue cuando habló su papá. Y Tian dejó caer el juguete que tenía en las manos.

“Yo sabía que existían los implantes cocleares. Así que lo único que esperaba era que me dijeran que era candidato. Yo esperaba eso nada más. Quería que él escuche”, detalla su mamá. Para cuidar la salud de Tian, ante tantos nuevos estímulos, sus papás dijeron a Clarín que por el momento no darían otras notas. El consejo llegó desde el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Gutiérrez.

El implante de Tian –colocado en el oído interno– es el primero del año en la Argentina y el número 50 que se coloca en el Hospital Gutiérrez –de la Ciudad de Buenos Aires– desde 2012.