Selena Gomez, One Republic y más artistas hacen el soundtrack de la 2da temporada de 13 Reasons Why

Ya está disponible en plataformas digitales el soundtrack de la segunda temporada de 13 Reasons Why, serie que se emite por Netflix.

Además de la nueva música de Selena Gomez, quien hace el tema “Back To You”, la banda sonora incluye nuevas canciones de OneRepublic con Logic, Billie Eilish con Khalid, Charlotte Lawrence , Lord Huron, Phoebe Bridgers, entre otros.

Al igual que su predecesora, la banda sonora también tiene tema de los 80, incluidos clásicos de New Order, Echo & The Bunnymen, Orchestral Maneuvers In The Dark, Tears For Fears y Siouxsie and the Banshees.

La segunda temporada de “13 Reasons Why” se reanuda tras la muerte de Hannah Baker y la travesía hacia la recuperación de los demás personajes.