Este fin de semana largo se vivió a pleno en San José

Entre playas colmadas de sol y río, mates compartidos frente al paisaje y tardes infinitas en el balneario, la ciudad latió con ese mix perfecto de naturaleza, relax y buena energía.

Las noches se encendieron con el brillo y la alegría de los Tradicionales Corsos Sanjosesinos, donde las comparsas, las batucadas y el color llenaron de emoción cada rincón.

Durante el día, muchos eligieron regalarse un momento de descanso en las piscinas termales de Termas San José, desconectando y renovando energías en un entorno natural único.

La Semana del Vino también fue protagonista, sumando experiencias, sabores e historia: viñedos, bodegas y propuestas gastronómicas que celebraron la producción local y regional, invitando a brindar bajo las estrellas.

