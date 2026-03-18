Lo aprehendieron por desobediencia judicial

En horas de la tarde de este martes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un domicilio de calle Leguizamón al 500 de esta localidad, a raíz del aviso de una ciudadana, quien manifestó que su ex pareja se encontraba presente en el lugar, pese a existir medidas cautelares vigentes entre ambos.

Constituidos en el sitio, se constató la presencia del individuo, procediéndose a verificar la vigencia de las medidas mediante Oficio Judicial emitido por el Juzgado de Garantías local, confirmándose la veracidad de lo manifestado.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del sujeto por el Delito de Desobediencia Judicial en flagrancia, siendo traslado a sede policial donde quedó alojado a disposición de la Magistratura interviniente.

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