La Policía advierte sobre nuevas modalidades de «Ciberestafas»

Ante la proliferación de maniobras delictivas bajo la modalidad de «Ciberestafas», la Jefatura Departamental Colón insta a la población a extremar los recaudos de seguridad y a desestimar comunicaciones de procedencia dudosa.

A raíz de denuncias supeditadas a investigaciones en curso, se ha detectado una escalada en delitos contra la propiedad ejecutados mediante ingeniería social. Los victimarios, valiéndose del anonimato que brindan las plataformas digitales y la telefonía, han perfeccionado métodos de engaño que vulneran la buena fe de los ciudadanos.

Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio de la comunidad, se detallan los vectores de ataque más recurrentes:

· Falsos Canales de Atención: Los delincuentes posicionan números telefónicos apócrifos en buscadores de internet simulando ser servicios oficiales de entidades bancarias. Al contactarlos, el damnificado es inducido a transferir fondos a cuentas de terceros bajo el pretexto de «gestiones técnicas».

· Captación de Créditos Bancarios: Mediante llamadas telefónicas, personas con gran capacidad de persuasión guían a los usuarios para que gestionen préstamos de acreditación inmediata, procediendo luego al vaciamiento de las cuentas mediante transferencias sucesivas.

· Promociones y Beneficios Ilícitos: Se utilizan como señuelo supuestos descuentos para jubilados o bonos sociales para obtener las credenciales de acceso al Home Banking de las víctimas.

· Comprobantes de Pago Apócrifos: En el sector comercial, se ha observado el uso de aplicaciones que simulan pagos exitosos (especialmente de billeteras virtuales), cuando en realidad el dinero nunca es acreditado en la cuenta del vendedor.

Medidas de autoprotección

Desde la Jefatura Departamental Colón se informa que ninguna entidad bancaria o ente gubernamental solicita claves personales, tokens ni transferencias de dinero para gestionar beneficios o solucionar problemas técnicos. Asimismo, se recomienda a los comerciantes verificar la acreditación efectiva del dinero en sus terminales antes de entregar cualquier mercadería.

La prevención es el factor determinante para frustrar estos ilícitos. Ante cualquier comunicación sospechosa, se solicita interrumpir el contacto de inmediato y comunicarse con la dependencia policial más cercana o a los siguientes números de contacto:

Número gratuito 101 o al fijo 421111

Sala de Comunicaciones: +54 9 343 405-4033

División de investigaciones e Inteligencia Criminal: +54 9 3447 64-2315

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