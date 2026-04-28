San José se prepara para recibir el II Foro de Termalismo y Enoturismo con destacados referentes nacionales e internacionales

La ciudad de San José, Entre Ríos, será sede del II Foro de Termalismo y Enoturismo, un encuentro que reunirá durante dos jornadas a especialistas, académicos, empresarios y referentes del sector turístico para debatir sobre innovación, sostenibilidad, identidad territorial y nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo termal y del vino en la región.

El evento se desarrollará los días 7 y 8 de mayo, consolidándose como un espacio estratégico de intercambio de experiencias y generación de vínculos entre actores públicos y privados vinculados al turismo de bienestar y al enoturismo.

El Foro contará con la participación de un amplio y destacado cuerpo de disertantes: Teresita Van Strate, María Jesús Vulliez, Pablo Menna, Melina Capucho, representantes del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Lucila Salessi, Luciano Rey, Guillermo Meier, Eliana Fracou, Eugenia Blanco, Mariana De Leo, Andrea Rodríguez, Virginia Varela, Ana Rucci, Luz Oradini, Silvia Beatriz Vallory, Uriel Charne, Lionel Giordani, Clara Marotti, Sebastian Tommasi, Anabella Lubo y Daniel Celis Sosa, quienes aportarán miradas diversas desde la gestión, la innovación, la producción, la comunicación y la investigación aplicada al turismo.

La programación contempla paneles temáticos, presentaciones, talleres participativos, experiencias gastronómicas y visitas técnicas a establecimientos productivos locales, poniendo en valor el potencial de la región para integrar el turismo termal con la producción vitivinícola como una propuesta innovadora y diferencial.

La realización del Foro cuenta con el acompañamiento de importantes instituciones y empresas que apuestan al desarrollo turístico regional, entre ellas Las Camelias, Supermercado 207, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación Argentina, Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Bizcochitos El Rey, AVER (Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos), Nueces Pecán La Reina, Termas San José y Flecha Bus, cuyo respaldo resulta fundamental para el crecimiento de este espacio.

Desde la organización destacaron que esta segunda edición busca seguir posicionando a San José como un destino de referencia en el turismo de bienestar y enoturismo, promoviendo el trabajo articulado entre el sector público y privado para potenciar el desarrollo local y regional.

Para más información sobre el evento, inscripciones y programa completo, visita la página de Turismo San José.

https://sanjose.tur.ar/FORO/

www.discofm.com.ar