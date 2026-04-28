Aprehendido por desobediencia judicial

En horas de la mañana de este martes, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico de Jefatura Departamental Colón intervino en un domicilio ubicado en Pasaje Nuevo, tras el requerimiento de una ciudadana de 52 años, quien manifestó que su ex pareja, un individuo de 45 años, se encontraba en el lugar incumpliendo una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente.

Verificada la restricción mediante oficio del Juzgado de Familia, se procedió a la aprehensión en flagrancia del sujeto por el delito de Desobediencia Judicial.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, dispuso su alojamiento en dependencia policial, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

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