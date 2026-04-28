Frigerio analizó en gabinete la marcha del plan vial provincial

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete, donde se abordó el ambicioso plan de obras viales en marcha en la provincia y el avance en la renovación de equipamiento para Vialidad provincial.

Tras el encuentro en Casa de Gobierno, el director provincial de Vialidad, Exequiel Donda, detalló las tareas que están en marcha, entre ellas el inicio el próximo lunes de trabajos en la ruta 20, entre ruta 18 y la escuela El Pericón; diversas tareas de bacheo; y los últimos pasos para el llamado a licitación de 17 obras de arte, alcantarillas o calzadas sumergibles, en distintos lugares de la provincia.

En ese marco, para mejorar la eficiencia operativa, informó que realizará una importante inversión en la compra de maquinaria pesada, camiones y sistemas modernos de gestión de combustible. Estas adquisiciones buscan modernizar un parque automotor con décadas de antigüedad, reduciendo así los tiempos perdidos por reparaciones constantes.

Sobre las obras en rutas, Donda adelantó que está próximo a iniciarse el Grupo 2 de bacheo, tras la firma del convenio respectivo; y mencionó que se está trabajando en una urgencia en la ruta 11, desde donde el frente de obra se trasladará a Islas del Ibicuy y que, también hay otro frente de obra en la ruta 51.

En cuanto a la nueva maquinaria a incorporar, indicó que habrá una primera compra de «tres motoniveladoras, tres vibrocompactadores, tres camiones regadores, más dos retrogrúas», cuyos sobres se abrirán este lunes. Destacó que se trata de «un esfuerzo de Vialidad con fondos propios, de ahorros que hemos ido haciendo».

También señaló que está en trámite la licitación para otra compra de equipamiento, que incluirá «18 motoniveladoras más, una retropala y una cargadora», así como «otro proceso para adquirir cuatro nuevos camiones volcadores y carretones para poder movilizar las máquinas».

Por otro lado, está tramitándose la compra de «sistemas de combustible, para algunas zonales que les están quedando lejos las YPF. Vamos a hacer que el combustible llegue a la zonal con un sistema de acopio homologado y con medidores de expendio», dijo.

A la vez, está en proceso la compra de 20 batanes, que son tanques cisterna remolcables homologados, para que las zonales «puedan mover con mayor seguridad y de manera más limpia y trasladar el combustible mucho mejor».

«Hablamos de una compra de equipamiento con una importante inversión», subrayó y agregó que se trata de «un equipamiento absolutamente necesario, imprescindible, ya que tenemos un promedio de edad en las maquinarias de más de 30 años. Esto repercute en la eficiencia, en más horas de trabajo; y menos de mantenimiento y de rotura de máquinas», apuntó.

Por último, señaló que se está avanzando en la descentralización administrativa mediante convenios con gobiernos locales para optimizar el mantenimiento de la extensa red de caminos provinciales. «Están próximos a firmarse los primeros convenios con los gobiernos locales, que son alrededor de 2.000 kilómetros; y hay más de 1.000 ya en consorcio. Creemos que este año tenemos que llegar a los 4.000 o 5.000 kilómetros», concluyó.

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