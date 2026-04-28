Recuperan moto sustraída en Villa Elisa

En horas de la madrugada de este martes, tras recepcionarse una denuncia por la sustracción de una motocicleta marca Yamaha YBR, que había sido dejada estacionada frente a un local comercial sobre calle José Moix, personal policial de Comisaría Villa Elisa inició tareas de búsqueda y recorridas preventivas orientadas a lograr su localización.

Como resultado del rápido accionar policial, en horas de la mañana de este martes se logró hallar el rodado en inmediaciones de calle Tratado del Pilar, abandonado en la vía pública, estacionado en contramano y presentando daños en el tambor de arranque, procediéndose a su resguardo.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal interviniente, se dispuso el secuestro formal del motovehículo y, cumplimentadas las diligencias de rigor, fue posteriormente entregado a su legítimo propietario.

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